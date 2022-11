‘Fue muy inspirador’: Josué Maychi, el actor de Black Panther que le enseñó maya a Tenoch y Mabel

Conoce al actor maya que fue el coach de Tenoch Huerta y Mabel Cadena en la exitosa película de Marvel Black Panther: Wakanda Forever.

Black Panther: Wakanda Forever de Marvel Studios está haciendo historia, pues no sólo sigue triunfando en las taquillas de cine, si no también está poniendo en alto el nombre de México en Hollywood gracias a la participación de Tenoch Huerta, Mabel Cadena, y otros actores mexicanos de los que debemos hablar como Josué Maychi, el actor maya que fue el encargado de enseñarle el idioma a los protagonistas de la película.

Josué Maychi nació en pequeño pueblo de Chencoh, Hopelchén en Campeche, y es hablante nativo de la lengua maya peninsular, por lo que gracias a esto y su talento logró dar vida al personaje de Shaman, el curandero de la tribu de la madre de Namor.

Para perseguir su sueño actoral, mientras estudiaba Administración, a los 26 años se integró a un taller de teatro en el que descubrió un mundo nuevo al que le tenía pánico, pero al mismo tiempo amaba. Fue así que comenzó a hacer obras en maya con la finalidad de contar historias de su comunidad y posteriormente creó su propia compañía llamada Makuyeika Colectivo Teatral.

En 2018, una vez que llegó a la Ciudad de México, logró obtener su primer papel para televisión con Malinche, una serie de Amazon Prime. En 2021, incursionó por primera vez en el cine con la película Presencias de Luis Mandoki, en donde trabajó junto a Yalitza Aparicio.

Cabe señalar que el actor creció hablando en gran medida español, ya que en su casa se le tenía prohibido hablar su lengua nativa como forma de protección hacia la discriminación, sin embargo, desarrolló un secreto con su abuelita que solo hablaba maya y empezó a retomarlo para no olvidar sus raíces con toda su familia.

En entrevista para Cultura Colectiva, Josué nos habló sobre su experiencia en la exitosa cinta de Marvel en la que al mismo tiempo fue el coach de maya de Mabel y Tenoch todos los días en un periodo de siete meses.

“Nadie conocía nada de maya y mi primer acercamiento con los actores fue preguntarles si podían pronunciar las consonantes y sonidos que no existen ni en español, ni en inglés, ni en otras lenguas, y me dio mucha felicidad descubrir que sí las podían pronunciar”, comentó.

También, Josué Maychi se encargó de traducir el guion del inglés a maya, el cual aunque ya tenía una traducción del 70%, él la completó y le dió los toques finales para que sonara completamente nativo.

¿Cómo fue el proceso de enseñanza de maya?

“Teníamos sesiones por Zoom y luego en Atlantla nos reuníamos por horarios porque necesitaba escucharlos. Lo primero que les enseñé fue el sonido de las palabras, porque en maya existen cinco tipos de vocales que tienen que ver con tiempos, pues si se alargan es una cosa y luego es otra cosa. Les pedía que se imaginaran sus líneas como una melodía y también les daba audios grabados para que escucharan, leyeran y hasta escribieran. Por ejemplo, Mabel creó su propia forma de escribir, creó su propia escritura para tener acercamiento personal con el idioma”, dijo.

¿Recuerdas alguna anécdota divertida?

“Hay una frase que decimos en la película que es Líik’ik Talokan, la cual dice la gente de Wakanda. Una vez Álex Livinalli me escribió para preguntarme qué podíamos decir pero que fuera del mundo que estábamos creando, del universo nuevo y en maya. Lo pensé y pensé que podría ser esa frase, la cual significa algo como ‘Viva Talokan’ o ‘Se levanta Tlokan’. Se los propuse, ellos lo propusieron a la producción, les encantó y se integró al guion”, afirmó.

El actor nos platicó sobre un guiño de juego de palabras que solo los hablantes de maya pueden entender.

“Hay una frase que dice el personaje de Namor que es una traducción que me tocó traducir que dice: ‘Máansa’ab u nej miis tin wich’ que literalmente en español dice ‘Pasaron la cola del gato frente a mi cara con la esperanza de una alianza’. Si tu ves a los gatos, los jaguares o las panteras cuando van de cacería mueven la cola porque es una forma de hipnotizar a la presa, entonces esa imagen es la que le pasó a Namor, que alguien le hizo así con la cola. Se la propuse al directo y le encantó, porque hace referencia a la pantera que le advirtió a Namor”, dijo.

Josué Maychi nos dijo que en inglés la frase se tradujo como: “Fui cegado con la esperanza de una alianza”, lo cual en maya metafóricamente quiere decir exactamente que alguien fue engañado, ya que en español ni en inglés no es literal.

Finalmente, el actor señaló que le parece muy importante la representación de los idiomas indígenas y mencionó que hay personas mayas que le han escrito mensajes muy orgullosos de agradecimiento, ya que entendieron lo que vieron en la pantalla grande. A ellos les envía el siguiente mensaje:

“Me llena de mucha felicidad saber que el trabajo que hemos realizado para este proyecto está inspirando a los indígenas, la gente maya en específico, me llena de orgullo que estén inspirados, que el trabajo inspire, motive, que los haga voltear a mirar de dónde son y que no se avergüencen nunca, que se miren e identifiquen en qué lugar están parados, que se conozcan, que aprendan sobre su propia cultura, su propia historia, que no crean lo primero que les dicen, que se cuestionen y que siempre se sientan orgullosos de quienes son... Y que nunca es tarde para volver a hablar la lengua que sus papás les enseñaron, lo pueden aprender”, dijo.

Después de su aparición en Black Panther, Josué Maychi se encuentra trabajando en una obra de teatro inspirada en Jacinto Canek, un guerrero maya que se rebeló con los españoles.

