Fullmetal Alchemist muestra el tráiler final de sus películas live-action

Dos nuevas versiones live-action de la serie creada por Hiromu Arakawa llegarán este año.

Luego de la no tan afortunada versión live action de Fullmetal Alchemist que llegó a Netflix en 2017, este año tendremos dos nuevas adaptaciones cinematográficas tituladas ‘Fullmetal Alchemist: Final Chapter - The Avenger Scar’ y ‘Fullmetal Alchemist: Final Chapter - The Last Transmutation’, producidas por Warner Bros .Japón. Y ya hay un tráiler para ambas cintas.

Las películas se estrenarán el 20 mayo y el 24 junio en Japón, respectivamente, y serán protagonizadas por Ryōsuke Yamada como Edward Elric y Atomu Mizuishi como Alphonse Elric.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“El manga original estaba condensado, por lo que los eventos estaban por todas partes. Espero que los fans del manga original puedan ver estas películas porque están llenas de puntos destacados. No puedo esperar para ver Final Transmutation. Solo tengo altas expectativas”, dijo Hiromu Arakawa, la creadora de Fullmetal Alchemist, en una entrevista.

Arakawa asegura que las interpretaciones de los actores la hicieron llorar, lo cual indica que esta producción tiene su voto de confianza. “Dibujé esta historia yo misma, pero al combinarse con los increíbles avances en gráficos por computadora, pude disfrutar la película con una sensación fresca de principio a fin”, añadió.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO





Podría interesarte