Dónde ver todas las series ganadoras de los Golden Globes 2023

Las mejores series del año según el jurado de los Golden Globes y las plataformas donde puedes verlas.

Los Golden Globes 2023 premiaron lo mejor del cine y la televisión de Estados Unidos. México se llevó una estatuilla gracias a Guillermo del Toro y ‘Pinocho’, su joya animada. Aquí te recomendamos las series ganadoras de esta edición para maratonear a gusto: todas las series ganadoras y dónde verlas.

House of the Dragon

La mejor serie del año, de acuerdo a los Golden Globes, fue ‘House of the Dragon’. La historia que cuenta los conflictos de la familia Targaryen, 200 años antes de los eventos que vimos en ‘Game of Thrones’. Le ganó a una verdadera joya como es ‘Andor’ de Star Wars. Puedes verla en HBO Max.

Euphoria

Zendaya se llevó su primer Globo de Oro por su interpretación de Ruby “Rue” Bennett en la segunda temporada de Euphoria, una de las series más vistas y laureadas por la calidad de sus actuaciones. Puedes ver las primeras dos temporadas de Euphoria a través de HBO Max.

The Bear

Jeremy Allen White pasó de protagonizar ‘Shameless’ a ‘The Bear’ y eso le dio un Globo de Oro a mejor actor de miniserie. Jugando entre el drama y el humor negro, esta serie ha sido de las más mencionadas en las listas de lo mejor de 2022. Si quieres hacerte una idea de cómo es trabajar en una cocina, puedes verla en Hulu y HBO Max.

The Dropout

Amanda Seyfried por fin se llevó un Globo de Oro por su detallada transformación en Elizabeth Holmes, la empresaria y directora de la compañía de tecnología Theranos, que resultó ser una estafa. Esta joya ya está disponible en Star+.

Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Evan Peters es uno de los mejores actores de su generación y su actuación como el asesino serial Jeffrey Dahmer lo demuestra. Lejos de la controversia que ha desatado esta miniserie, hay que decir que el trabajo de producción, la dirección y sobre todo la actuación de Peters es estupenda. Puedes verla completa en Netflix.

The White Lotus

¿Quién no ama a Jennifer Coolidge? Y no solo lo decimos por su papel de Tanya McQuoid en The White Lotus. Esta actriz lleva años haciéndonos reír y esta parodia de las vacaciones perfectas estaba más que mandada a hacer para ella. Puedes ver The White Lotus en HBO Max y entrar al grupo que la ama y la odia al mismo tiempo.

Black Bird

Paul Walter Hauser, quien se ganó el respeto de los críticos por El caso de Richard Jewell, ahora se lleva un Globo de Oro por su actuación como asesino serial en Black Bird, una miniserie basada en la historia del narcotraficante Jimmy Keene, quien intenta sacarle la confesión sobre sus víctimas. Está disponible en AppleTV+.

Ozark

Ozark es una de las grandes series de los últimos 10 años y la actuación de Julia Garner tiene mucho que ver con ello por su papel de Ruth. Merecido su Globo de Oro a Mejor actriz de reparto y también que todo el mundo vea las cuatro temporadas de Ozark, una de las mejores historias sobre crimen que puedes encontrar en Netflix.

