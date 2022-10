Hansel y Gretel, la película de Tim Burton perdida de 1983

El aclamado director estadounidense dirigió un extraño corto que se perdió con el paso del tiempo.

Tim Burton es uno de los directores más aclamados en la actualidad. Su estilo oscuro y extravagante nos ha cautivado a lo largo de los años, ya que no existe nadie que haga películas como las de él.

Su extensa filmografía nos ha regalado joyas y clásicos para Halloween y Navidad como The Night Before Christmas, The Corpse Bride, Frankenweenie, Charlie y la fábrica de chocolate, entre muchas otras.

Sin duda, una de las cosas que más nos atraen de sus historias, son los personajes extravagantes, que se salen del molde de lo convencional y tienen un aura oscura que llega a rayar en lo gótico, la cual es bastante atractiva para las personas a las que les gustan este tipo de filmes.

Mientras esperamos con ansias poder ver la serie que Burton dirigirá para Netflix, la cual se enfocará en Wednesday de la Familia Addams, recordamos una de sus películas perdidas, que sin duda si eres fan de este cineasta debes ver.

Hansel y Gretel de Tim Burton

En 1983 Disney Channel transmitió en Estados Unidos esta película de 30 minutos como un especial de Halloween. Lo que llamó la atención es que una vez fue emitida, nunca más se supo de ella y quedó perdida entre la filmografía del famoso director.

El filme muestra una versión oscura del cuento de los hermanos Grimm, Hansel y Gretel, y los protagonistas son actores de origen japonés.

Debido a que la calidad es bastante mala, fue categorizada como serie B, además parece una cinta hecha por aficionados, lo cual sorprende, ya que Burton es un gran cineasta, además Disney, empresa para la que ha trabajado por años, tiene demasiado dinero para el presupuesto de sus producciones, así como grandes estudios de grabación.

La cinta se grabó con un presupuesto de 116 mil dólares, y no aparece en ninguna lista de trabajos de Tim Burton, que tiene grandes éxitos de taquilla como Edward Scissorhands y Sweeney Todd.

Otra de las cosas extrañas que se ven en Hansel y Gretel, son muñecos parlantes, basados en juguetes de arte japonés.

También destaca la escena final, la cual es una pelea de artes marciales entre los niños con la supuesta bruja, a la cual terminan venciendo y arrojándola al fuego, esta última parte si se apega al cuento original.

Aún no se sabe porqué nunca más supimos de esta cinta, pero algunos aseguran que es debido a que Burton ha declarado en diversas ocasiones que siente vergüenza de sus primeros trabajos en el cine.

Hace unos años se proyectó en una muestra en el Museo de Arte Moderno de Los Ángeles, y actualmente fue subida en su versión completa a Youtube, para que los fans puedan juzgar esta película.

