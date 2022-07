Harry Potter: El antes y después de sus protagonistas a 20 años del estreno

Los actores de la famosa saga han continuado con sus carreras y algunos son estrellas consagradas de Hollywood.

Fue el 23 de noviembre de 2001 cuando Harry Potter y la Piedra Filosofal llegó a las salas de cine de todo el mundo. La famosa obra literaria infantil escrita por J.K Rowling que cautivó a miles de niñas y niños de la sociedad británica por fin se plasmó en la pantalla grande.

Una de las condiciones de la escritora, fue que todo el elenco estuviera conformado por actores y actrices originarios de Reino Unido. Para el cast más experimentado, se seleccionaron intérpretes legendarios como Alan Rickman, Emma Thompson, Maggie Smith y Michael Gambon.

Pero la historia estaba centrada en jóvenes que aspiraban a ser magos, por lo que elegir al elenco infantil fue más complicado y luego de miles de castings, se hizo la selección oficial que quedó conformada por los tres protagonistas: Daniel Radcliffe (Harry Potter), Emma Watson (Hermione Granger) y Rupert Grint (Ron Weasley).

La saga con ocho películas se convirtió en una de las más exitosas de todos los tiempos, y pudimos ver en pantalla el crecimiento de los protagonistas, quienes se hicieron mundialmente famosos y construyeron una carrera en Hollywood.

Emma Watson

Es la actriz que ha tenido más éxito. Después de Harry Potter ha protagonizado películas como Ladrones de la Fama de Sofía Coppola; La Bella y la Bestia para Disney, así como Little Women de Greta Gerwig entre muchas otras.

Además, Watson es activista por los derechos de las mujeres como embajadora de ONU Women y estudió la licenciatura de Literatura en la Universidad de Brown, una de las más prestigiosas de Estados Unidos.

Daniel Radcliffe

El actor que dio vida al icónico Harry Potter, no ha tenido el éxito que quizá muchos esperarían que se puede lograr al interpretar a uno de los magos más famosos del cine. Aunque ha salido en decenas de filmes después de la saga que lo volvió popular, sus personajes no han convencido a la crítica.

Protagonizó la comedia romántica ¿Solo amigos?, así como la cinta de suspenso La Dama de Negro y el thriller Cuernos, éstas dos producciones recibieron malos cometarios.

Rupert Grint

El simpático Ron Weasley no estaba seguro si quería seguir con su carrera actoral después de la saga, pero aún así ha participado en cintas que no han sobresalido, como Into de White, Cherrybomb y Wild Target.

En 2018 hizo su trabajo más sobresaliente cuando regresó a la actuación junto a Lindsay Lohan en la serie Sick Note de Netflix.

Matthew Lewis

El actor que interpretó al tímido Neville, ha tenido algunos papeles en películas como Yo antes de ti y Terminal. Además siguió trabajando para programas de la televisión local de Reino Unido.

Tom Felton

Cómo olvidar al actor que dio vida a Draco Malfoy. El villano que le hizo la vida imposible a Harry Potter intentó seguir con su carrera en el cine, pero el papel más sobresaliente después de la saga, fue en El Planeta de los Simios.

