“Hasta el viento tiene miedo”, la película de terror que se filmó en mi escuela (donde una vez sí me asustaron)

La leyenda decía que la secundaria Ana María Berlanga fue locación de la película de Carlos Enrique Taboada, pero aunque no lo pudimos comprobar, mis compañeras y yo sí vivimos hechos paranormales inexplicables...

Era el año 98 cuando entré a la Secundaria Diurna No.2 “Ana María Berlanga”, ubicada en la calle de Fresno en la colonia Santa María La Ribera de la Ciudad de México. Recuerdo que era conocida por ser una escuela pública de prestigio debido a la disciplina con la que se educaba a todas las niñas. Porque sí, era una escuela para puras mujeres en aquel entonces. Tenía entre 12 y 13 años, y esa etapa se convirtió en una de mis favoritas, ya que ahí pude hacer grandes amigas que hasta la fecha tengo.

De acuerdo con la página oficial de la secundaria, se inauguró en 1926 y desde entonces han pasado muchas generaciones por ella. Era tan antigua, que incluso mientras estudié ahí se rumoraba que sucedían cosas paranormales dentro de sus enormes instalaciones.

Aunque posiblemente en aquel entonces sí creía en los fantasmas (ya soy más escéptica), nunca imaginé que realmente viviría algo paranormal. De hecho, fue muy curioso porque se decía que la secundaria fue parte de la locación de la película de terror mexicana de Carlos Enrique Taboada llamada “Hasta el viento tiene miedo”, la cual cuenta la historia de un instituto de mujeres donde el fantasma de una niña se aparece.

Me acuerdo que aseguraban que, además de que en 1968 se filmó la clásica película de miedo, supuestamente en una de las torres “asustaban” y fue en esa misma torre donde supuestamente grabaron algunas escenas.

Aunque en realidad nunca pudimos constatar si realmente ahí se filmó la cinta, lo que sí pudimos asegurar fueron los momentos que vivimos algunas de nosotras, ya que recientemente platicando con mis compañeras de la escuela les pregunté si se acordaban de todo lo que se hablaba de ella y contestaron que sí. Incluso algunas confirmaron que sí llegaron a vivir cosas paranormales.

En mi caso, me pasó algo muy extraño en la torre donde supuestamente pasaban cosas y te lo voy a contar.

Mi experiencia paranormal

Junto a otras amigas, formaba parte del coro de secundaria, dirigido por la maestra de música (todavía me acuerdo de su nombre) Bertha de Gyves Gómez. Algunas de las clases eran a primera hora en la mañana, es decir, por ahí de las 7 de la mañana y por lo tanto a veces llegaba a las 6:30 más o menos cuando todavía estaba muy oscuro.

Normalmente cuando llegaba ya encontraba a otras compañeras en el salón, pero un día que llegué muy temprano me dirigí hacia el salón de música ubicado en el último piso de la torre hasta el fondo y estaba cerrado con candado.

Recuerdo haberme quedado afuera del salón por unos minutos pese a que sí me daba un poco de miedo estar ahí parada en medio de la oscuridad y en silencio y de pronto, ¡pum!, escuché que tocaron el piano. El piano estaba sonando, pero el salón estaba cerrado con can-da-do.

Primero me entró algo de confusión porque hasta creí que realmente alguna compañera ya había llegado, pero luego me cayó el veinte y supe que realmente no había nadie ahí, al menos ningún humano.

Mi corazón empezó a latir fuerte y me bajé corriendo por las escaleras.

Cuando empezaron a llegar mis compañeras les conté lo sucedido y yo estaba en shock. Realmente no fue como un gran susto, sin embargo, sí fue algo muy extraño.

Finalmente resultó que no era la primera vez que sucedía eso, ya que otras compañeras también lo escucharon alguna vez.

“Hasta el viento tiene miedo” sinopsis

De acuerdo con la sinopsis oficial en IMDB, la película cuenta la historia de Claudia, una niña que sufre de pesadillas en su internado de niñas. La joven suele escuchar la voz de una niña que dice su nombre por las noches y un día cuando ella y sus amigas rompen las reglas y entran sin autorización a la torre prohibida por la escuela, la directora Bernarda las castiga obligándolas a permanecer en las instalaciones durante vacaciones y sufren de eventos paranormales.

Para una de las maestras, la señorita Lucía, el castigo es muy severo, ya que un incidente similar ocurrió cinco años antes cuando una estudiante recibió el mismo castigo con consecuencias trágicas.

