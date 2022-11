Director de “El Extraño mundo de Jack” está cansado de que Tim Burton se lleve todo el reconocimiento

Henry Selick aseguró que le parece injusto que Burton sea el único reconocido por este clásico de Disney.

El Extraño Mundo de Jack es una de las películas más queridas de Disney. Cuando se estrenó en 1993 la idea de una esqueleto que se obsesiona con la Navidad y secuestra a Santa para llevarlo a el sitio en donde habita llamado Halloween, no parecía una sinopsis muy adecuada para el público infantil, pero ante todo pronóstico, el filme pasó a la historia y sigue siendo uno de los más vistos en ambas fechas festivas.

Cuando pensamos en Jack, lo primero que se nos viene a la mente es Tim Burton, el aclamado director que planeó esta historia, lo que parece que muchos no recuerdan, es que esta película no la dirigió él, sino Henry Selick.

Justo este olvido por parte de los fans de la emblemática historia, es lo que sigue molestando al director a más de 20 años del estreno de la cinta, por lo que recientemente explotó y habló de lo cansado que ha sido vivir bajo la sombra de Burton con respecto al reconocimiento de esta producción.

Hay que recordar que antes del estreno, Disney decidió agregar el nombre de Tim Burton al título del filme, algo que a Selick le parece “injusto”.

“Eso fue un poco injusto porque no se llamó “La pesadilla de Tim Burton” hasta tres semanas antes de que saliera la película. Y hubiera estado bien con eso, si eso es lo que me hubieran puesto en el contrato, dijo Selick recientemente a AV Club.

Continuó: “Pero Tim estaba en Los Ángeles haciendo dos largometrajes mientras yo dirigía esa película, y quiero decir, Tim es un genio, o ciertamente lo estaba en sus años más creativos. Siempre pensé que su historia era perfecta, y él diseñó a los personajes principales. Pero realmente fuimos yo y mi equipo de personas quienes le dimos vida”.

Aunque reconoció que la historia es original de Burton, además de que este participó en la producción del largometraje, la realidad es que le gustaría recibir el crédito por la dirección de la película, y no quedar relegado al olvido.

También habló del reconocimiento que recibió por parte de Danny Elfman, quien hizo la música de El Extraño Mundo de Jack.

“Ahora, por supuesto, si le preguntas a Danny Elfman, bueno, esa es su película”, continuó Selick. “Cuando terminamos fue muy divertido porque se me acercó y me estrechó la mano. ‘¡Henry, has hecho un trabajo maravilloso ilustrando mis canciones!’ Y hablaba en serio, ¡y me encantó! Pero lo mío era que iba a aguantar el tiempo suficiente para que la gente dijera: ‘Oh, ese tipo, Henry, hace cosas’”.

Películas de Henry Selick

Henry Selick es un reconocido director en Hollywood, él fue el encargado de dar vida a Coraline y la puerta secreta, la popular cinta basada en una historia de Neil Gaiman, así como Jimmy y el durazno gigante.

Actualmente forma parte del equipo de producción de Disney Pixar, en donde se dedica a trabajar en proyectos de stop motion.

