Ya puedes ver Hocus Pocus 2, el regreso de las hermanas Sanderson

Mientras algunos creen que es “una de las peores películas de 2022″, para toda una base de fans de las hermanas Sanderson es lo mejor que les pudo pasar.

Hace casi 30 años, las tres hermanas Sanderson aterrorizaron a un pueblo después de que unos insolentes adolescentes las trajeran de vuelta desde el más allá. Ahora, Sarah Jessica Parker, Bette Midler y Kathy Najimy regresan en sus papeles de las tres brujas a una cinta dirigida por Anne Fletcher (’Step Up’, ‘The Proposal’, ‘27 Dresses’) que apela a la nostalgia del terror infantil, justo a tiempo para Halloween: ‘Hocus Pocus 2′.

“Han pasado 29 años desde que alguien encendió la Vela de Llama Negra y resucitó a las hermanas Sanderson desde el siglo XVII, y buscan venganza”, revela la sinopsis de Disney. “Ahora depende de tres estudiantes de preparatoria detener a las voraces brujas de desatar un desastre en Salem, antes del amanecer de la víspera de todos los santos”.

‘Hocus Pocus 2′ se estrena hoy en Disney Plus. La cinta original se estrenó en cines en julio de 1993 (algo que puede tener que ver con su triste y estrepitoso fracaso), pero esta secuela llega justo en la spooky season y sí, justo en la nostalgia. Esta segunda parte quizá no se vuelva un clásico de todos los tiempos como ‘Hocus Pocus’, pero es una buena opción para ver con niñas y niños que no son tan exigentes como los adultos que vieron la original en la más tierna infancia.

Y es que, aunque las y los fans esperaban con ansias la llegada de esta película, las críticas no han sido tan favorables. Tiene un score bastante bajo en Rotten Tomatoes, de apenas 62%, y algunos críticos la han señalado como “una de las peores películas de 2022″ (Jason Escamilla de EskimoTV) y una cinta “mediocre, plana, carente de inspiración y tan olvidable como su predecesora” (Jim Judy de Screen It!). Por otro lado, Tom Santilli de Movie Show Plus dice que, si amaste la primera película, “no veo razón por la que no disfrutarías de esta secuela” y Rick Marshall de Digital Trends asegura que “los fans de la cinta de 1993 encontrarán mucho que amar de ‘Hocus Pocus 2′”, pues tiene la misma “energía” y humor que la original.

‘Hocus Pocus 2′ cuenta con las actuaciones de las entrañables Sarah Jessica Parker, Bette Midler y Kathy Najimy junto con Whitney Peak, Belissa Escobedo, Lilia Buckingham, Froy Gutierrez, Sam Richardson, Doug Jones, Tony Hale, Taylor Henderson, Nina Kitchen entre otros. Y no, lamentablemente en esta secuela no aparece Thora Birch.









