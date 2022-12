‘How Do You Live?’: La nueva película de Hayao Miyazaki y Studio Ghibli

‘¿Cómo vives?’, la película con la que Miyazaki se despide de la animación, ya tiene fecha de estreno confirmada por Studio Ghibli.

En 2017, después de las exitosas ‘Se levanta el viento’ y ‘El cuento de la princesa Kaguya’ de 2013, Hayao Miyazaki anunció un nuevo proyecto de animación con Studio Ghibli. Esa película es ‘How Do You Live?’, en la que la leyenda de la animación trabaja a modo de despedida para su nieto: “Tu abuelo se va al siguiente mundo, pero deja atrás esta película”, de acuerdo con el productor Toshio Suzuki.

¿Cuándo se estrena ‘How Do You Live?’?

Studio Ghibli confirmó que ‘How Do You Live?’ (cuyo nombre sigue siendo tentativo), se estrena en cines de Japón el 14 de julio de 2023 y será distribuida por Toho. Aún no hay fechas de estreno confirmadas para el resto del mundo.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Aunque en 2017 se anunció que el estudio trabajaba en ‘How Do You Live?’ desde 2016, la cinta lleva casi siete años en producción. En 2020, Toshio Suzuki dijo que habían terminado poco más de media hora de la cinta, pues es dibujada a mano en su totalidad, y no tenían ninguna fecha de entrega definida. El mismo Hayao Miyazaki ha dicho que su ritmo de trabajo es más lento que antes, pero parece que estará lista por fin a mediados de 2023.

‘How Do You Live?’ está basada en una novela de 1937 de Yoshino Genzaburo. La versión original es de Yūzō Yamamoto, quien la escribió para Nihon Shosan Bunko Bunko, pero no pudo terminarla debido a la enfermedad que padecía.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

En la historia de Yoshino Genzaburo y Yūzō Yamamoto el protagonista es un adolescente de 15 años llamado Junichi Honda, apodado ‘Koperu’ por el astrónomo Nicolás Copérnico. Koperu vive con su madre, su padre falleció cuando era niño y pasa gran parte del tiempo con su tío, quien le aconseja en medio de la pobreza y el crecimiento (físico y espiritual).