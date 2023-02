Jamie Lee Curtis y Michelle Yeoh se besaron y… ¿ya podemos normalizar los besos entre amigas?

Dejemos de romantizar los besos en los labios, ya que no son exclusivos de una pareja, y las amigas Jamie Lee Curtis y Michelle Yeoh lo demostraron dándose uno al celebrar su triunfo en los SAG Awards.

No, Yuridia: los amigos sí se pueden besar en la boca, y ya es momento de dejar de encasillar este acto de amor a una pareja. Prueba de ello son Jamie Lee Curtis y Michelle Yeoh, cuya amistad es demasiado fuerte como para plantarle cara a estas malas costumbres que nos ha dejado la “hetero-norma”.

Durante la entrega de premios del Sindicato de Actores de Estados Unidos (SAG, por sus siglas en inglés), las estrellas festejaron el triunfo de Curtis a la Mejor Actriz de Reparto por “Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo” dándose un beso en los labios, que a muchos incluso nos recordó al beso que Madonna se dio con Christina Aguilera y Britney Spears en una premiación de MTV.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Y este acto de afecto no debería ser extraño para nadie, ya que las celebridades han hecho mucho alarde del cariño que se tienen desde hace varios años en diversas ocasiones, e incluso hace unas semanas lo demostraron en público con la enérgica escena que protagonizaron cuando Yeoh ganó el Golden Globe a la Mejor Actriz.

Además, para rematar el afectuoso momento, Curtis comentó en su discurso de aceptación que se se considera a sí misma como una “Nepo Baby” (término que te explicamos en este enlace) porque se dejó convencer por la estrella de “Locamente Millonarios” para firmar el contrato y hacer juntas la película que consiguió 11 nominaciones a los Premios Óscar de este año.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Debido a ello, le hizo a Yeoh una especie de ovación con el apoyo del público, pidiendo a los asistentes a la gala que gritaran el apellido de la artista para que pudiera agradecerle por todo el apoyo que ha recibido de ella dentro y fuera de varios sets de filmación.

“¿Dónde está Michelle Yeoh? Yo digo ‘Michelle’, y ustedes dicen ‘¡Yeoh!’ (...) Michelle Yeoh: ¡te amo, te amo, te amo!”, comentó la estrella de filmes como “Entre Navajas y Cuchillos” y “Halloween Ends”.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

No obstante, algo que causó cierta gracia momentos después fue que pareciera que a Curtis le dio una especie de amnesia al bajarse del escenario y dirigirse a un encuentro fuera de transmisión con la prensa, ya que dejó ver a un reportero de Entertainment Tonight que no se había percatado de lo que ocurrió ni del beso que le plantó a Yeoh.

“¿La besé? ¿En serio? Bueno, amo a Michelle Yeoh. Es decir: nos amamos la una a la otra. (Aunque) Está casada; conocí a su esposo en Inglaterra. Es adorable. Y yo también tengo esposo”, comentó, zanjando así los rumores de un posible amorío entre ella y su entrañable amiga.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Jamie Lee Curtis: fiel defensora del entretenimiento

Para Jamie Lee Curtis, el entretenimiento es demasiado necesario para el público de nuestros días por los tiempos oscuros que se están viviendo en muchas regiones, los cuales han sido ocasionados por guerras, devastaciones por sismos, la evolución de la pandemia de Covid-19, entre otras cosas. Y todo se resume en un objetivo: despejar a la gente de tanta desgracia.

Y sobre ello habló en su paso por la alfombra roja previo a la ceremonia de los SAG Awards, haciendo un breve paréntesis para agradecer la oportunidad de vivir nuevamente la experiencia de formar parte de varias entregas de premios.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Esto es entretenimiento. Esta es la temporada de las cosas brillantes. Es una maravillosa atención. Es arte. Es poder ver gente fabulosa en elegantes vestidos. Pero todos somos personas reales, y vivimos en un mundo que está en guerra. Y es una vida dura allá afuera para mucha gente, y cuando miran al negocio del entretenimiento, (o al negocio de presumir, como yo lo llamo), es una distracción.

“Es entretenimiento, y si no pasamos un buen momento haciéndolo; si nos vemos súper serios, entonces ahí hay un problema. Porque entonces la gente viéndonos no se estará divirtiendo si nosotros no nos divertimos. Así que, adivina qué: nos estamos divirtiendo”, apuntó la celebridad.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Y, posiblemente, su forma de celebrar con Michelle Yeoh el triunfo de ambas (porque Yeoh también se llevó a casa el premio a la Mejor Actriz por la misma producción) fue su forma de ejemplificar sus comentarios previos. ¿O qué piensas al respecto? Compártenos tus opiniones a través de nuestros canales digitales.

Podría interesarte