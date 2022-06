Johnny Depp: 15 datos de El joven manos de tijera que quizá no conocías

¿Sabías que un miembro de los Backstreet Boys aparece en la película? ¿O que Drew Barrymore estuvo a punto de tomar el lugar de Winona Ryder? Te contamos más sobre la creación de una de las obras maestras de Tim Burton.

Edward Scissorhands es una de las películas más conocidas y aclamadas de Tim Burton, además de que fue el primer trabajo que realizó junto a Johnny Depp, quien se volvió su aliado dentro y fuera de las grabaciones. La película cuenta la historia de un joven llamado Edward, quien vive solo en una mansión gigante y espeluznante en una pequeña ciudad suburbana, y tiene unas peculiares manos de tijera.

Este clásico cinematográfico ha cautivado a los espectadores de todas las edades desde su estreno en 1990, volviéndola una película atemporal, que nos muestra un proceso de auto-descubrimiento, aislamiento, identidad, amor, sacrificio y aceptación.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Muchos conocen la historia dentro de El joven manos de tijera, pero poco se sabe del detrás de la creación de una de las obras maestras de Tim Burton, así que aquí te dejamos algunos datos que quizá no conocías:

1. La historia está inspirada en un dibujo que Tim hizo en su juventud, el cual era de un joven delgado con pelo largo y, en lugar de dedos, tenía navajas. También se considera que la película hace referencia a la infancia de Tim Burton en los suburbios de California.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

2. Los principales prospectos para interpretar a Edward eran Tom Cruise, William Hurt, Jim Carrey y Robert Downey Jr; incluso existen rumores de que Michael Jackson audicionó para el papel. Sin embargo, Tim prefirió arriesgarse y escoger a un actor poco conocido en ese entonces: Johnny Depp.

3. Burton creó al personaje del inventor específicamente para su más grande ídolo, Vincent Price, en quien se inspiro para sus primeros proyectos. Tristemente, el actor se encontraba muy enfermo debido al cáncer del pulmón que padecía, lo que ocasionó que sus escenas se redujeran y la historia fuera cambiada. Este proyecto fue el último que realizó Price antes de fallecer.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

4. La historia es vista desde la perspectiva de Edward, es por ello que todo se ve tan “fantástico y colorido”.

5. La apariencia de Edward está inspirada en el líder del grupo The Cure, Robert Smith, pues Burton es un gran fanático de la banda y quería que la banda sonora de la película fuera compuesta por ellos. Sin embargo, debido a que la banda se encontraba grabando un nuevo disco en ese momento, esto no se concretó.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

6. La banda sonora fue compuesta por Danny Elfman, quien ha colaborado con Burton diversas ocasiones. Él mismo ha mencionado que esta composición es sin duda una de sus favoritas.

7. Johnny Depp mencionó en una entrevista que tuvo que bajar más de 11 kilos para el papel y tenía que cargar con 5 kilos de cuero y metal. Claramente ese papel no fue nada fácil, pero es uno de los personajes del actor que son recordados con mucho cariño.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

8. Johnny Depp pasó horas viendo películas de Charles Chaplin para tener una idea clara de cómo interpretar a un personaje sin diálogo. El papel de Edward dice solamente 195 palabras, sin embargo, Johnny declaró que “lloró como un bebé” cuando leyó el guion por primera vez.

9. Mientras se filmaba la escena en la que Edward regresa corriendo a su mansión, Depp se desmayó debido a un golpe de calor, ya que el traje de cuero y las temperaturas extremas de Florida no eran una gran combinación. Johnny había rechazado con anterioridad el uso de cualquier agente refrigerante, pues quería lograr con éxito el personaje.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

10. Una escena que no estaba dentro del guion y que fue idea de Johnny fue la de la cama de agua.

11. Nick Carter, integrante de los Backstreet Boys, hace una aparición en la película: es en la escena en donde Peg y Edward conducen por el vecindario al inicio del filme, donde se observa a un niño que se desliza por el pasto.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

12. Si bien se tenía pensado que Drew Barrymore interpretara a Kim, se tenía como predilecta a Winona Ryder para interpretar el papel y fue Johnny quién logró convencerla de sumarse al proyecto y abandonar su participación en la película El padrino: Parte III.

13. Debido a que en 1990 la tecnología de los efectos especiales era muy costosa, se utilizaron distintas alternativas para lograr algunos efectos. Por ejemplo, la escena donde Peg ve por el retrovisor la mansión que es el hogar de Edward, se logró colocando una maqueta sostenida en un soporte cerca del espejo retrovisor, dando como resultado ese efecto realista.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

14. Johnny Depp no estaba convencido de si la película sería o no exitosa. En una entrevista para el New York Times confesó que guardó el vestuario de Edward: “Todavía tengo el traje de cuero y las manos de tijera. Así tengo algo en que apoyarme, y si las cosas no funcionan, tal vez pueda hacer fiestas de cumpleaños en McDonalds vestido de Edward”, claramente su nerviosismo duró poco, pues la película fue un completo éxito.

15. 20th Century Fox insistió en que Tim Burton realizara una secuela debido al gran éxito que Edward Scissorhands tuvo. Sin embargo, Tim se negó ya que consideraba que esto arruinaría la historia y le quitaría su esencia.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Podría interesarte