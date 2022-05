Johnny Depp nunca ha ganado un Óscar, pero estas son las películas por las que estuvo nominado

El actor ha estado muy cerca de llevarse el premio a Mejor Actor en tres ocasiones.

Johnny Depp ha participado en decenas de películas a lo largo de su carrera como actor: desde su inicio oficial en el cine como Glen Lantz en ‘Pesadilla en la calle Elm’ hasta las franquicias de ‘Animales Fantásticos’ y ‘Piratas del Caribe’. Sin embargo, a pesar de que es un icono del cine, Depp no ha ganado un Óscar. Nunca. ¿Te acuerdas cuando Leonardo DiCaprio era famoso porque, aun con múltiples nominaciones, no se había llevado el premio? Johnny Depp sigue ahí.

Eso, por supuesto, no quiere decir que el exesposo de Amber Heard no haya ganado premios. En 2003 ganó el premio del Sindicato de Actores por ‘Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl’. En 2008 ganó un Golden Globe por su protagónico en ‘Sweeney Todd’ de Tim Burton. En 2000 y 2002 ganó el premio Saturn por ‘Sleepy Hollow’ y ‘From Hell’, respectivamente. Esos reconocimientos entre múltiples nominaciones.

Y, ¿qué hay de los Premios de la Academia? Johnny Depp nunca ha ganado un Óscar, pero sí ha estado nominado en tres ocasiones. Estas son las películas que *casi* le adjudican una estatuilla:

Finding Neverland

En esta película Johnny Depp interpreta al novelista y dramaturgo James Matthew Barrie, el creador de Peter Pan, quien desarrolló al personaje en medio de la enfermedad y a los problemas familiares. ‘Finding Neverland’ fue alabada por la crítica y Depp fue nominado a Mejor Actor en los Premios Óscar de 2004. El premio se lo llevó Jamie Fox por su papel en ‘Ray’.

Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl

En 2003, Johnny Depp fue nominado al Óscar a Mejor Actor por su papel protagónico en ‘Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl’. Si el mundo ya lo conocía por cintas como ‘Edward Scissorhands’, ‘Donnie Brasco’ o ‘Sleepy Hollow’, fue con Jack Sparrow que terminó de colocarse como uno de los actores más importantes de las últimas décadas.

Con todo, al final el Óscar lo ganó Sean Penn por ‘Mystic River’.

Sweeney Todd

La cinta de Tim Burton que, como ya mencionamos, hizo a Johnny Depp ganador de un Golden Globe en 2008. En este musical de horror, el actor no solamente volvió a demostrar sus capacidades como actor, sino que también tuvo la oportunidad de usar todo su talento como cantante. Después de todo, Depp inició en la música y, si no fuera porque Nicolas Cage le presentó a su agente, el actor quizá no sería la estrella de cine que es ahora.

Johnny Depp estuvo nominado a Mejor Actor en los Premios Óscar de 2008 por ‘Sweeney Todd’. Al final, el premio se lo llevó Daniel Day-Lewis por ‘There Will Be Blood’.













