No se rindió pese a los ‘no’; Ke Huy Quan hace historia en los Sag Awards

Ke Huy Quan se convirtió en el primer hombre asiático en coronarse como ‘Mejor Actor de Reparto’.

La discriminación y la falta de oportunidades para actores asiáticos por poco terminan con los sueños de Ke Huy Quan, quien luchó por abrirse un espacio en Hollywood.

Hoy el actor hace historia en los SAG Awards al convertirse en el primer hombre asiático en ganar la categoría de ‘Mejor Actor de Reparto’ por su participación en ‘Todo en todas partes al mismo tiempo’.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Del rechazo al triunfo histórico

Con lágrimas en los ojos, la voz entrecortada y una emoción contagiosa, Ke reveló que el tiempo que estuvo alejado de la actuación fue porque “había tan pocas oportunidades” en el medio.

Por años, el famoso desempeñó como coordinador de stunts y asistente de dirección hasta que los directores Daniel Kwan y Daniel Scheinert lo convencieron de regresar a la actuación en ‘Todo en todas partes al mismo tiempo’.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“El paisaje se ve tan diferente ahora que antes”, comentó durante su discurso tras recibir el premio que otorga el Sindicato de Actores.

Estas actitudes de rechazo por poco nos dejan sin la oportunidad de ver plasmado el talento del actor de 51 años, quien dedicó su premio a aquellas personas que, como él, anhelaban un cambio.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Este es un momento muy emotivo para mí. Recientemente me dijeron que si ganaba esta noche, me convertiría en el primer actor asiático en ganar en esta categoría. Cuando escuché esto, rápidamente me di cuenta de que este momento ya no me pertenece solo a mí. También pertenece a todos los que han pedido cambio”, destacó.

On a traduit le discours beau à pleurer de Ke Huy Quan, lauréat du Golden Globe du meilleur acteur dans un second rôle pour "Everything Everywhere All at Once" ! 🥺 pic.twitter.com/YHqGN82SEN — SensCritique (@SensCritique) January 11, 2023

Finalmente, Ke Huay Quan agradeció a la gente que lo apoyó y confió en todo lo que podía lograr, no sin antes recordarnos que el abandonar nuestros sueños no es una opción y menos cuando te ves obligado solo por no ‘encajar’ en una sociedad llena de estereotipos.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Muchas gracias a todos ustedes en esta sala y a todos los que contribuyeron a estos cambios (…) Y por último, a todos los que están en casa, que están mirando.. esperando a ser vistos. Por favor, sigue adelante porque el centro de atención algún día te encontrará”.

Así que antes de renunciar a lo que sea, inténtalo, aférrate y piensa en aquellos actores como Yalitza Aparicio, Tenoch Huerta y Ke Huay Quan, que mientras el mundo entero les decía que NO, ellos se aferraron a lo que más amaban para demostrar que SÍ se puede.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Ke Huay Quan ‘compra‘ su boleto para los Oscar

Con este galardón, Ke Huay Quan se convierte en uno de los favoritos para ganar en la misma categoría, pero ahora en los Premios Oscar, que se llevarán a cabo este 12 de marzo.

No olvidemos que por este mismo papel, recibió un Globo de Oro, evento que se considera antesala del premio entregado por La Academia a lo mejor del cine.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Además, no sólo Ke Huay Quan destacó en los SAG Awards por ‘Todo en todas partes al mismo tiempo’: Michelle Yeoh ganó como ‘Mejor actriz’; Jamie Lee Curtis, como ‘Mejor Actriz de Reparto’; y la cinta se llevó el premio a ‘Mejor reparto en una película’.

Podría interesarte