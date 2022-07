John Wick estaba escrito para un actor de 75 años, pero Keanu Reeves lo adaptó y fue un éxito

El personaje que el actor ha convertido en un ícono, tenía planes distintos a los que conocemos ahora.

John Wick se ha convertido en uno de los personajes más memorables de Keanu Reeves. El aclamado actor libanés, lleva los últimos siete años encarnando este papel en las tres entregas de la saga de acción escrita por Derek Kolstad.

Aunque ya no nos imaginamos a otro intérprete más que a Reeves en este personaje, se dio a conocer que en un principio el papel de Wick estaba pensando para un hombre de 75 años con el perfil de actores como Harrison Ford y Clint Eastwood.

Fue el productor de la franquicia, Basil Iwanyk quien confesó en el libro Killed His Dog: La historia sin censura de John Wick, Gun Fu, y la nueva era de acción, algunos de los secretos que esconde el guión original de esta saga.

Fue Entertainment Weekly, quien relató cómo fue que llegó a las manos de Iwanyk el guión de la película que originalmente se llamaba Scorn.

“Uno de mis mejores amigos es Charlie Ferraro en UTA, quien me envió este guión de Derek Kolstad llamado ‘Scorn’”, dice Iwanyk en el libro. “El protagonista era un hombre de 75 años, 25 años después de jubilarse. Pensé: ‘Está bien, probablemente haya uno o dos nombres con los que podrías hacer esto: Clint Eastwood, Harrison Ford’”.

El productor escribió que fue uno de sus mejores amigos el que lo conectó con Reeves.

“Mi otro mejor amigo en el mundo, este tipo, Jimmy Darmody, es un agente de CAA, que en ese momento representaba a Keanu”, continúa Iwanyk. “Y él dijo: ‘¿Tienes alguna película de acción para Keanu Reeves?’. Recuerdo haber pensado para mí mismo: ‘Keanu es una de las grandes estrellas de acción de los últimos 25 años, ¿qué le pasó? ¿Qué ha estado haciendo?’ Y estaba dirigiendo su película, ‘Man of Tai Chi’, y haciendo ‘47 Ronin’. Le damos el guión, le decimos, ‘Claramente, no tienes 75′”, explicó.

Por su parte, Kolstad, guionista de la cinta confirmó que el actor de 57 años que empezó con este papel cuando tenía 49 años, revisó a detalle el guión y lo adaptó para que pudiera interpretar al personaje.

“Pasé dos meses en la casa de Keanu los fines de semana trabajando en el guión”, relató Kolstad en el libro. “Cuando fui y me reuní con él por primera vez y entré en su casa, y cuando dobló la esquina para saludarme, es una casa bonita, no es ostentosa para un tipo que vale, no sé, miles de millones, y miro en su oficina, veo que tiene 300 guiones apilados en su escritorio, porque lee todo lo que le envían”, dijo.

Kolstad aseguró que Keanu estaba muy emocionado por interpretar a John Wick, pero que la condición fue que lo adaptaría a un hombre de 35 años y así fue como quedó.

Cabe destacar que Reeves regresa con este personaje el 23 de marzo de 2023, cuando se estrene la cinta John Wick: Capítulo 4.









