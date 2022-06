Kelly McGillis no regresó en Top Gun porque se ve ‘de su edad’, dice la actriz

A diferencia de Tom Cruise y otros actores de Hollywood, la actriz que actuó en la ‘Top Gun’ de 1986 no se ve mucho más joven ni atlética. Y ella está bien con eso.

‘Top Gun: Maverick’ se estrenó en 2022 y no decepcionó a quienes la esperaban con ansias, sobre todo a quienes vieron la original y deseaban un reencuentro entre Tom Cruise, Val Kilmer y el resto del elenco. El estreno de esta secuela, en la que Maverick regresa como capitán e instructor de vuelo, ha dado mucho de que hablar sobre la cinta de 1986. Ya discutimos el monólogo de Quentin Tarantino en el que afirma que ‘Top Gun’ es una película gay; ahora hay otra duda que carcome a los fans: ¿Por qué Kelly McGillis no regresó en ‘Top Gun: Maverick’?

La actriz, que ahora tiene 64 años, explicó ella misma las razones por las que no retomó su papel de Charlie Blackwood en la nueva película. En 2019, en entrevista con Entertainment Tonight, le preguntaron si los realizadores le pidieron, en algún momento, regresar a ‘Top Gun’:

“Oh, Dios mío, no. No lo hicieron y no creo que lo harían nunca”, dijo, casi entre risas. “Quiero decir, estoy vieja y gorda y me veo de la edad que tengo, y no es eso de lo que se trata toda esa escena”. La actriz no parece decepcionada de no haber sido llamada a ‘Top Gun: Maverick’ y, al contrario, es una de las pocas mujeres de Hollywood que renunciaron a la presión constante de mantenerse permanentemente atléticas y con una apariencia más joven que no corresponde a la de su edad.

“Prefiero sentirme absolutamente segura en mi propia piel, segura con quien soy y lo que soy a mi edad, en lugar de darle tanta importancia a esas cosas”, dijo. También añadió que se fue de Hollywood para enfocarse en su familia y, actualmente, no le urge ver ‘Top Gun: Maverick’.

McGillis interpretó a Charlie Blackwood, el interés amoroso del personaje de Tom Cruise, en 1986. En ‘Top Gun: Maverick’ ese lugar es ocupado por Jennifer Connelly, quien interpreta a Penny Benjamin.

