La Academia aceptó que tardó en reaccionar ante la cachetada de Will Smith a Chris Rock

La Academia reconoce que tardó en actuar ante la cachetada de Will Smith a Chris Rock y, es cierto. Se ha tratado de uno de los momentos más polémicos en la historia de los Oscar y, al vivirse en directo, causó un total shock que nadie veía venir. Desde ese momento, la carrera del actor se vino para abajo, fue cancelado de las producciones que ya tenía agendadas, además de que no podría asistir a ninguna ceremonia de los próximos diez años, pues claramente Smith no consideró las consecuencias de sus acciones.

Y es que recordemos que Will Smith cacheteó a Chris Rock luego de que el comediante hiciera bromas de mal gusto hacia la esposa del actor, Jada Pinkett, lo que provocó que se levantara de su asiento para atacar a su compañero. Obviamente, nadie de los asistentes supo cómo actuar en el momento, ni la propia Academia, por ello, actualmente reconocen que tardaron mucho en reaccionar ante el caso.

Janet Yang, la presidenta de la Academia de Hollywood, reconoció que la organización gestionó erróneamente el caso de la cachetada de Will Smith a Chris Rock durante la ceremonia de los Oscar 2022 y reveló que las decisiones que tomaron no estuvieron a la altura.

“Lo que vivimos el año pasado fue inaceptable y nuestra respuesta no estuvo a la altura. Supuso un punto de inflexión para actuar con mayor transparencia y responsabilidad”, admitió Janet Yang en el almuerzo de los nominados al Oscar 2023.

Asimismo, la presidenta admitió que la respuesta fue “inadecuada” y que en un momento de crisis como el que vivieron, debían actuar con “rapidez, compasión y decisión”, sobre todo, en favor al sector cinematográfico.

“Esto es una familia y priman los valores de fe, unidad y solidaridad entre la industria y los espectadores. La Academia ha aprendido de sus errores”, continuó.

Hasta ahora ninguno de los involucrados ha vuelto a hablar sobre el tema; días después del suceso, Will Smith acudió a un retiro espiritual a la India y, meses más tarde, ofreció una disculpa pública por el daño ocasionado.

