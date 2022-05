La escena LGBT en Doctor Strange 2 que Disney se niega a retirar

12 segundos bastan para que todo un país ponga en duda el estreno de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

La próxima película de Marvel, ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, está a nada de su estreno mundial este 5 de mayo. Y aunque en Latinoamérica nos llegará íntegra, algunos países están pidiendo que se retiren algunos segundos en los que se hace referencia a la comunidad LGBT. Ese es el caso de Arabia Saudita, el país que solicitó a Disney la eliminación de 12 segundos en los que se habla de una relación entre dos personas del mismo sexo. Hasta ahora, de acuerdo con The Guardian, Disney se ha negado a hacerlo. La escena en cuestión es por demás inocente e involucra a una mujer lesbiana, el personaje de America Chavez (interpretada por Xochitl Gómez), quien habla de la relación de sus dos mamás. Nawaf Alsabhan, supervisor de clasificación cinematográfica en Arabia Saudita, dice que ese país hizo una petición a Disney para eliminar la breve escena, pero la compañía (con justa razón) no aceptó. PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO No obstante, ante los rumores de que la película será prohibida, Alsabhan dice que eso no ocurrirá. Son de sobra conocidas las imposiciones lgbtfóbicas que algunos países tienen sobre los contenidos que llegan a su territorio y que, muchas veces, requieren que las productoras retiren escenas con referencias a la comunidad LGBT de sus películas. En China, por ejemplo, se retiraron algunos segundos de Animales ‘Fantásticos: Los Secretos de Dumbledore’, porque en un diálogo se hacía referencia a la relación entre Albus Dumbledore y Gellert Gridewald. PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO Podría interesarte