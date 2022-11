La escena que cortaron en ‘Terrifier 2′ por ser demasiado grotesca

Esta película es una de las más gráficas del cine de terror, pero incluso Damien Leone tiene un límite.

‘Terrifier 2′ es, como lo indica su nombre, una de las películas más terroríficas de 2022. Incluso el mismo Stephen King la elogió y mucha gente que fue al cine a verla salió desmayada, con náuseas o llorando. Y es que la cinta maneja un nivel de gore que, por supuesto, es solamente para adultos (y muchos adultos hechos y derechos tampoco la aguantan). Por eso es difícil pensar que esta película tenga escenas que eran demasiado fuertes para quedarse completas en la versión final.

Damien Leone, el director, dijo que hubo una escena que era “demasiado desagradable” hasta para esa película, que es una de las más gráficas del cine de terror. En esta segunda parte de ‘Terrifier’ regresa Art el payaso, un aterrador personaje interpretado por David Howard Thornton (a quien también veremos como El Grinch en la versión de horror del clásico navideño). Si le temes a los payasos y no puedes ver ‘It’ ni en pintura, ni siquiera consideres ver ‘Terrifier 2′.

Art el payaso regresa de la muerte, resucitado por una fuerza sobrenatural, para atormentar a una adolescente y a su hermano menor (en Halloween, por supuesto). Damien Leone dijo a Variety que hubo una escena sugerida por el mismo Thornton que implicaba cortar el pene de un hombre... y eso lo hizo pintar su raya, pues hay cosas que ni siquiera los más experimentados directores de gore buscan en su trabajo:

“Siempre trato de empujar los límites de lo que la gente ve e un slasher típico, porque me gusta mostrarles cosas que no han visto antes. Si no, ¿cuál sería el punto? Pero hay líneas que no pienso cruzar, aun cuando mis límites son distintos a los de los demás. Cuando pienso en una escena como esa que ocurre en la recámara, quizá consideré otros cinco pasos para ir en una dirección terrible y luego dije ‘No, eso ya es demasiado’”.

Damien Leone dice que sí, él quiere mostrar cosas impactantes y que el público no haya visto antes, pero tampoco quiere que se la pasen mal. “Incluso cuando la violencia es muy extrema, no quiero alienar a las personas ni llegar a un punto en el que tengan una experiencia miserable y deje de ser divertido”.

Y, sobre *esa* escena de ‘Terrifier 2′ en particular, Leone acabó concluyendo que era demasiado de mal gusto como para dejarla en la versión final. El director podrá ser uno de los principales exponentes del slasher, pero siempre ha dejado claro que su intención es divertir. Cuando se enteró de que había cientos de personas que salían vomitando de las funciones de su secuela, dijo que por un lado era una especie de “insignia” del terror (así como cuando la gente tuvo efectos secundarios muy desagradables después de ver ‘El Exorcista’ en 1973), pero no era su intención que nadie en el cine pasara un mal rato.

