La granja: La perturbadora película que te hará desear no comer animales

Cuando vi ‘La granja’ por primera vez no esperaba que tan gruesome. De hecho, si hubiera sabido lo que vería, quizá me habría decidido por otra cosa: mi intención era pasar un feliz fin de semana de películas de terror y, en su lugar, terminé con una crisis existencial que me llevó a considerar, una vez más, dejar de comer carne para siempre. Esperaba un simple slasher y ‘The Farm’ es mucho más que eso.

‘La granja’ es una película de 2018 para mayores de 18 años, extremadamente violenta, dirigida por Hans Stjernswärd, también conocido por ‘Medina’ y ‘South of Ventura’. Inicia con una pareja, Nora y Alec, quienes hacen un viaje por Estados Unidos y llegan a un extraño pueblo a orillas de la carretera donde las personas se portan extrañamente hostiles. Como es regla en las historias de terror, una serie de malas decisiones los lleva a hospedarse en un hostal semivacío que es una enorme colección de red flags.

Cuando despiertan de su primera noche en el hostal, Nora y Alec están cautivos en jaulas, donde varias personas enmascaradas los tratan como animales de granja: son sometidos a toda una serie de procedimientos de tortura, exactamente iguales a lo que se hace con las vacas en granjas de la vida real. Las mujeres son inseminadas varias veces y se les extrae la leche materna con máquinas, y todos los seres humanos son sacrificados una vez que cumplen su vida útil. Escapar parece imposible, pero es la única manera de salir con vida y no terminar como carne molida.

‘La granja’ es una película de terror, pero también un statement. En ningún momento ocurre algo diferente a lo que ya pasa en la vida real en las granjas, y es por eso que es tan aterradora. Cuando se trata de seres humanos, el trato que reciben nos parece aberrante. Pero, cuando son animales, esas masacres son cosa de todos los días en cualquier matadero de la industria cárnica.

Actualmente, 'The Farm' está disponible en Amazon Prime Video. Mira el tráiler a continuación:









