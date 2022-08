La película de Elvis Presley en la que cantó con un mariachi en español

Conoce la película donde ‘El rey del rock and roll’ interpretó y bailó la famosa canción Guadalajara junto a un mariachi.

El cantante, compositor y actor estadounidense Elvis Presley, es considerado como uno de los artistas más importantes del siglo XX gracias a su voz, estilo y memorables pasos de baile con los que logró conquistar a sus fans a nivel internacional.

Presley, alcanzó la fama a nivel mundial, pero un país en Latinoamérica donde fue muy querido fue México, lugar donde de hecho apareció en la película llamada Fun in Acapulco (Diversión en Acapulco) de 1963, también conocida como El ídolo de Acapulco. Bueno, se dice que en realidad el artista no visitó aquellas paradisiacas playas para filmar la película, pues su representante, el Coronel Parker, era un neerlandés que vivía ilegalmente en Estados Unidos, y por lo tanto tenía miedo de no poder volver, sin embargo, las tomas fueron fotomontajes creados con la ayuda de la actriz Katy Jurado, a quien Elvis Presley se acercó para pedirle ayuda.

Con todo y los obstáculos para grabar Fun in Acapulco, la película dirigida por Richard Thorpe tuvo escenas memorables con Presley, pues en una de ellas cantó en español la tradicional canción Guadalajara junto a un mariachi que llevaba trajes típicos, sarapes y sombreros que hacen referencia al típico cliché mexicano.

Fun in Acapulco sinopsis

La película cuenta la historia de Mickey Windger, un trapecista que tras un accidente le teme a las alturas y después decide trabajar como cantante en un hotel de Acapulco donde para superar su miedo decide ser socorrista de la piscina.

Elvis Presley cantando “Guadalajara” en español

En la escena final de la cinta, la cual también fue montada con ayuda de la actriz Katy Jurado, el cantante interpreta en español junto a un mariachi la canción Guadalajara. Te dejamos con la escena completa:

