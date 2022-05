La película en la que Johnny Depp y Joaquín Cosío trabajaron juntos

El actor mexicano dice que Johnny Depp tenía un camper gigantesco, donde se le veía todo el tiempo, de lejitos, durante el rodaje de ‘El llanero solitario’.

En México conocemos a Joaquín Cosío desde contas como ‘Matando Cabos’ y ‘Arráncame la Vida’. Sin embargo, la película que lo llevó a la fama internacional fue ‘Quantum of Solace’, también conocida como ‘007: Quantum’, en la que interpretó a Medrano, un general boliviano exiliado. Después de eso, Cosío fue el bandolero Jesús en ‘El llanero solitario’ y conoció a Johnny Depp, quien dio vida al protagonista, Toro.

Desde entonces, Joaquín Cosío ha hablado en distintas entrevistas sobre cómo fue trabajar con el protagonista de películas como ‘El joven manos de tijera’, ‘Sweeney Todd’ y ‘Finding Neverland’. En una conversación con Yordi Rosado (el exconductor de Otro Rollo en cuyo programa de entrevistas se discutieron cosas como las relaciones de Luis De Llano con menores de edad, la participación de Roberto Palazuelos en un tiroteo y otras fuertes confesiones), Cosío habló sobre la forma de trabajar de Johnny Depp:

“Desaparecía los fines de semana y luego regresaba, yo sí lo vi”, dijo sobre Depp. “Se iba a nadar, es lo que decían ahí, él se iba a nadar a algunas playas. Estábamos en Arizona, en unos desiertos maravillosos, de esos de película del viejo oeste”.

El actor mexicano también recordó que, durante el rodaje de ‘El llanero solitario’, Johnny Depp tenía un camper gigantesco, casi del tamaño de un departamento, donde albergaba una gran cava: “Tenía un camper enorme, donde tenía una cava porque él pedía una cava especial de vino y nada más lo veías ahí, de lejitos”.

Joaquín Cosío estuvo a punto de rechazar el papel de Jesús en la película donde compartió créditos con Johnny Depp. ¿La razón? Que no sabe hablar inglés. Sin embargo, él dice que hizo lo mejor que pudo en el casting: “Cuando me hablan y me ofrecen la película yo salto de gusto. Hice un casting loco, me lo inventé porque dije: ‘Nunca me van a dar el p*nche Llanero Solitario, entonces me inventé una m*mada, saqué una pistolita de palo que traía ahí, una m*mada total”.













