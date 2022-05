7 frases de ‘Grey’s Anatomy’ que sanarán tu corazón

Te compartimos una recopilación de las mejores frases de Grey’s Anatomy que seguro sanarán tu alma y te dejarán una gran lección de vida.

Digna heredera de la legendaria serie ER, Grey’s Anatomy nos narra las vidas de un grupo de médicos de Seattle. Especialistas, enfermeras, residentes, todos se suman no sólo a la misión de salvar vidas y competir por ser los mejores, sino a experiencias sexoafectivas entre sí con resultados que van de la tragedia a la comedia y un sinfín de grises en medio. Sin embargo, no todo se reduce al sexo, pues la serie no es tan básica: los miedos y alegrías de cada protagonista se combinan con sus obligaciones médicas para crear una conexión emocional con el espectador bastante efectiva. La serie es una de las más exitosas en la actualidad, cuenta con una legión de adictos bastante nutrida y un reparto que ha sido pieza clave en su éxito desde su estreno en 2005.

Después de más de 300 capítulos divididos en 17 temporadas llenas de dramas y altibajos en la estructura narrativa, no podemos negar que Grey’s Anatomy ya es parte de la constelación de la Época Dorada de la televisión, pues nos ha dejado momentos épicos y personajes entrañables. Por ello, te compartimos una recopilación de las mejores frases de Grey’s Anatomy que seguro sanarán tu alma y te dejarán una gran lección de vida.

1. Deja ir el pasado

"Es una de esas cosas que la gente dice. 'No puedes seguir adelante hasta que dejes ir el pasado'. Dejar ir es la parte fácil, es el movimiento lo que es doloroso. Así que a veces luchamos, tratando de mantener las cosas igual. Sin embargo, las cosas no pueden seguir igual. En algún momento sólo tienes que dejarlo ir. Sigue adelante. Porque no importa lo doloroso que sea, es la única forma en que crecemos", una de las frases más sentidas de la protagonista Meredith Grey.

2. El sufrimiento es más valioso de lo que pensamos

"Sí, suceden cosas horribles. La felicidad, ante todo eso, esa no es la meta. Sentirse horrible y saber que no vas a morir por esos sentimientos, ese es el punto", dicha por el brillante Doctor Wyatt.

3. No existe una sola alma gemela

"Siempre se siente como que sólo hay una persona en este mundo para amar. Y luego encuentras a alguien más, y parece una locura que te hayas preocupado en primer lugar", una de las grandes frases de Lexie Grey.

4. El cambio es bueno

"Cambio: No nos gusta, lo tememos, pero no podemos evitar que llegue. O nos adaptamos al cambio, o nos quedamos atrás. Duele crecer, cualquiera que te diga que no es verdad, está mintiendo. Pero aquí está la verdad: a veces, cuanto más cambian las cosas, más permanecen igual. Y a veces, oh, a veces el cambio es bueno. A veces el cambio lo es todo", otro gran momento de Meredith Grey.

5. El dolor se va haciendo cada vez más pequeño

"Te dolerá cada vez que pienses en ella. Pero con el tiempo, dolerá cada vez menos. Y eventualmente la recordarás y sólo dolerá un poco", una gran frase de una de nuestras favortias, Christina Yang.

6. Siempre hay algo a lo cual aferrarse

"Cuando la tierra se detiene y tu mundo se derrumba, tal vez sólo necesitas tener fe. Y confía en que puedas sobrevivir a esto. Tal vez solo necesitas aferrarte fuerte. Y no importa lo que suceda, no lo dejes ir", una más de la sabia Meredith Grey.

7. El dolor, el miedo y el trauma pueden ser nuestro mejor motor para avanzar

"No importa lo duros que seamos. El trauma siempre deja una cicatriz. Nos sigue a casa, cambia nuestras vidas. El trauma engaña a todos. Pero tal vez ese es el punto. Todo el dolor y el miedo y la mierda. Tal vez pasar por todo eso es lo que nos mantiene avanzando. Es lo que nos empuja. Tal vez tengamos que ensuciarnos un poco, antes de que podamos dar un paso adelante", concluimos con estas sabias palabras de Alex Karev.

