Las mejores películas de Robbie Coltrane además de Harry Potter

El actor que dio vida a ‘Hagrid’ en Harry Potter, falleció el 14 de octubre a los 72 años.

El mundo del cine está de luto, pues se dio a conocer que el actor escocés que dio vida al inolvidable ‘Hagrid’ en Harry Potter, falleció a los 72 años, dejando así un gran legado en la industria cinematográfica, ya que durante su carrera ganó cinco premios Bafta de la Academia Británica de Cine y Televisión durante su carrera y tres de ellos fueron de forma consecutiva por su papel en la serie Cracker.

Pero así como es recordado por su papel en la saga Harry Potter, Robbie Coltrane también realizó brillantes interpretaciones en otras películas de James Bond como GoldenEye de 1995, The World is not enough de 1999, entre otras. Por eso, te compartimos una recopilación de algunos de sus mejores trabajos.

Flash Gordon (1980)

Esta película ochentera cuenta la historia de un jugador de fútbol y sus amigos viajan al planeta Mongo y se encuentran luchando contra la tiranía de Ming el Despiadado para salvar la Tierra.

Krull (1983)

Dirigida por Peter Yates y escrita por Stanford Sherman, este filme es famoso por mezclar en su argumento elementos típicos del cine fantástico con los del cine de ciencia ficción. Pese a que no fue muy taquillera en su momento, se convirtió en una película de culto.

Mona Lisa (1986)

En la cinta donde Robbie Coltrane dio vida al personaje de Thomas, se cuenta la historia de George, un chofer recién liberado de prisión que empieza a trabajar con Simone, una elegante mujer que va de cliente en cliente, y termina enamorándose de ella.

Alicia en el país de las maravillas (1999)

En el fantástico mundo de los años noventa donde Alicia cae por la madriguera de un conejo y se encuentra con una tierra llena de personajes extraños, el actor dio vida al divertido personaje de Ned Tweedledum, quien tenía un hermano gemelo.

Van Helsing (2004)

En esta cinta que narra la historia del famoso cazador de monstruos que es enviado a Transilvania para detener a Drácula, el actor dio vida al personaje de Mr. Hyde o Dr. Henry Jekyll.

