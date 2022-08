¿Le temes a la oscuridad?, la serie de terror de los 90 que sí asustaba

Transmitida entre 1990 y 2000, ¿Le temes a la oscuridad? se convirtió en una de las series de terror preferidas de los noventa.

En la década de los noventa la serie infantil Are you Afraif of the dark conocida en español como ¿Le temes a la oscuridad? hizo que cada niño y adolescente de la época quisiera juntarse con sus amigos al filo de la media noche para contar cuentos de terror o tal vez no, pues cada uno de los episodios sí daban miedo en aquella época.

¿Le temes a la oscuridad? fue una serie canadiense creada originalmente por DJ MacHale y Ned Kandel que llegó a México a la televisión local con siete temporadas con un total de 91 capítulos que salieron de 1990 al 2000.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

La Sociedad de la medianoche

En la serie, un grupo de adolescentes miembros de La Sociedad de la medianoche se reunía cada noche en el bosque para contar historias de terror al grupo. Cada uno de ellos, al inicio de su relato decía la frase: “Someto a la aprobación de la sociedad de la medianoche, esta historia a la que llamo...”, para luego lanzar un poco de “polvo de medianoche” a la fogata con la finalidad de aumentar las llamas y producir un extraño humo blanco que llevaba directo a la historia.

Si ya hiciste memoria, entonces te dejamos acá algunos de los mejores capítulos completos que seguro te hicieron querer dormir con la luz de tu habitación prendida.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

La historia del fabricante de muñecas

La historia de la belleza escondida

La historia de la musica en la oscuridad

La historia del fantasma friolento

La historia del piso 13

La historia del taxi fantasma

Podría interesarte