El siguiente capítulo en el Universo Cinematográfico de Marvel está lleno de easter eggs, y por eso aquí te mostramos los detalles que no notaste del último trailer de “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”.

El próximo capítulo en el Universo Cinematográfico de Marvel está a nada de llegar, y con él se desatará un nuevo gran peligro que pondrá en riesgo a los Avengers que quedan y al resto del universo, algo que pudimos ver en el último trailer de “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”.

Sin embargo, como todas las producciones de Marvel, la película al parecer contendrá algunos easter eggs que ya pudieron verse desde el avance, y es por eso que aquí te traemos los detalles que no notaste del último trailer de “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” para que tu espera por la película sea más emocionante.

¿De qué va a tratar “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”?

Nuestro querido Scott Lang, quien lleva el traje de Ant-Man desde su primer filme en solitario estrenado en 2015, deberá enfrentarse, primero, a la idea de que ya no es el padre de una niña pequeña sino de una adolescente tras haber perdido varios años atrapado en el Reino Cuántico ya que el chasquido de Thanos en “Avengers: Infinity War” hizo que su familia desapareciera y no lo pudieran sacar.

Esto parece un poco ambiguo pero la realidad es que será la base de todos los sucesos en el próximo filme, de acuerdo con Variety, ya que en “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, Scott y el resto de su equipo, Hank Pym y Hope y Janet van Dyne, volverán al Reino Cuántico para salvar a la hija de Scott, Cassie, por un error que sale mal en un experimento.

Además, ya estando de aquel lado, Scott conocerá a la futura mayor amenaza de la Saga del Multiverso en el Universo Cinematográfico de Marvel: Kang el Conquistador, quien al parecer le propondrá un trato que no podrá rechazar: la oportunidad de recuperar el tiempo perdido para volver a tener a su hija como la niña que recordaba.

No obstante, aunque en el mismo trailer se ve a Janet (interpretada por Michelle Pfeifer) diciéndole a Scott que no debería confiar en Kang, él lo hace, y como buen villano, éste lo traiciona y desata todo el caos que podremos disfrutar en el largometraje. A Scott no el quedará de otra más que sacrificarse por la gente que ama y enfrentarse (a puño limpio incluso) a Kang (interpretado por Jonathan Majors).

Los detalles que no notaste del último trailer de “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”

Ahora que ya sabemos los detalles sobre la trama, es momento de revelar algunos easter eggs mostrados en el avance que posiblemente pasaste por alto.

Ya conocíamos a Kang

Los fans de hueso colorado de Marvel es obvio que lo notaron, pero para los fans mortales como muchos de nosotros puede ser un hecho que pasamos de largo: Kang el Conquistador ya había aparecido en otra producción de Marvel: en la serie “Loki”, de Disney+.

¿Y quién era? Pues nada más y nada menos que el que se hizo llamar como El Que Permanece, que es una variante del mismo Kang en una línea de tiempo alternativa que se encargaba de cuidar que estas líneas del tiempo no formaran ramificaciones, una tarea que fue interrumpida por Sylvie, la variante de Loki que lo asesina en el final de temporada, desatando todo el caos del multiverso.

Pero ahora, la nueva versión de Kang que veremos en esta película será mucho más terrible para todos, y eso lo podemos ver en el avance, en donde no tiene reparo en darle unos buenos golpes a Scott Lang incluso teniéndolo en el suelo. No va a detenerse por nada ni por nadie en sus planes malévolos, que se nos serán revelados en la cinta.

Habrá un nuevo gran mal salido de los cómics

Screen Rant ya nos reveló que en el filme aparecerá otro villano muy querido por los fans de Marvel en la película, y no, no nos referimos a Tenoch Huerta en su papel de Namor, como apareció en “Wakanda Por Siempre”, desafortunadamente, sino a Modok, un villano cibernético mutado que pondrá las cosas de cabeza en el MCU.

Modok se ve en un ligero momento en el avance de “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” atacando al grupo de Scott Lang, aunque casi no se nota porque fue en un momento bastante rápido, lo que no deja ver qué actor será quien lo interprete en la franquicia, aunque demos por hecho que su inclusión en las producciones de Marvel será bastante importante.

El pasado de Janet van Dyne

El personaje de Michelle Pfeiffer no se ve realmente cómoda en su regreso al Reino Cuántico, y quizás sea porque pasó muchos años atrapada en él (como nos lo hicieron saber en el filme “Ant-Man and the Wasp”), pero… ¿y si hay otra razón oculta detrás de ello? Porque nunca se nos contó qué fue lo que vivió en ese lugar.

Además, su insistencia en que Scott no confíe en Kang deja muchas incógnitas: ¿podría ser que ella ya sabía del gran peligro que Kang podía suponer para todo el multiverso? Y, siendo así, ¿por qué nunca avisó a los Avengers (o siquiera a Ant-Man y a su hija) sobre los riesgos que eso presentaba? ¿Será una especie de doble agente?

Lo que sí podemos asegurar es que detalles sobre el pasado de Janet serán revelados en el próximo largometraje, y éstos podrían ser cruciales para el futuro del MCU; además, recordemos que la Saga del Multiverso al parecer terminará con dos filmes de los Avengers, y uno de ellos será llamado “Avengers: The Kang Dynasty”, que de hecho será dirigido por Destin Daniel Cretton, quien estuvo detrás de “Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos”.

El futuro de Marvel pinta demasiado ambicioso (como incluso lo pudimos ver en el trailer de “Guardianes de la Galaxia Vol. 3 con la inclusión de Adam Warlock), y si de algo podemos estar seguro es que Disney nos preparará un montón de sorpresas para las siguientes películas y series conectadas en el MCU. “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” llegará a cines el próximo 17 de febrero de este año.

¿Qué es lo que más esperas ver en "Ant-Man and the Wasp: Quantumania"? Compártenos tus comentarios en nuestros canales digitales

