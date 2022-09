Luis Chávez, el actor mexicano que triunfó en el Festival de Venecia

Luis Chávez puso en alto el nombre de México junto a actores de la talla de Willem Dafoe.

El Festival de Cine de Venecia se ha convertido en el tema más comentado durante la última semana, y más allá del escándalo protagonizado por ‘Don’t Worry Darling’ entre Olivia Wilde, Florence Pugh y Harry Styles, tenemos que hablar sobre la presencia mexicana en el importante evento cinematográfico: Luis Chávez es el encargado de poner el nombre de México en alto.

México está presente en el Festival de Cine de Venecia, gracias al actor mexicano, Luis Chávez que forma parte del elenco de la cinta ‘Dead For A Dollar’, dirigida por Walter Hill, la cual tuvo su estreno mundial, este 6 de septiembre.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

¿Quién es Luis Chávez?

Luis Chávez, el actor mexicano que triunfó en el Festival de Cine de Venecia, tiene raíces indígenas y es originario de Michoacán, después de emigrar a los Estados Unidos, hizo su debut artístico a finales de los años 90 en la serie televisiva ‘LA Doctors’.

Dicha serie, lo llevó a participar en otros proyectos de alto nivel de audiencia como: ‘Angel’, ‘Monk’, ‘Malcolm in the Middle’, ‘ER’, ‘Weeds’ y también ‘Terminator: The Sarah Connor Chronicles’.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

En el 2008, tuvo la oportunidad de darle vida a uno de los primeros personajes de inmigrantes en un papel estelar en televisión con la serie: ‘Crash’, basada en la película ganadora del Oscar y producida por el escritor y director Paul Haggis.

Durante su trayectoria en el cine ha colaborado con actores, directores, escritores y productores de renombre y también galardonados con el premio Oscar. En ‘While She Was Out’ trabajó al lado de Kim Basinger, en la comedia ‘High School’ compartió pantalla con Adrien Brody y en ‘Our Brand is Crisis’ actuó con Sandra Bullock y Billy Bob Thornton.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

¿De qué va la película ‘Dead For A Dollar’?

‘Dead for a Dollar’ se contextualiza a finales del siglo XIX y cuenta la historia del cazafortunas Max Borlund (Christoph Waltz) contratado por un hombre acaudalado para que encuentre a un soldado desertor que ha secuestrado y huido con su esposa (Rachel Brosnahan) a México.

En la trayectoria de su búsqueda, se encuentra con su archienemigo de toda la vida Joe Cribbens (Willem Dafoe), a quien debe enfrentar. Pero las cosas se complican aún más cuando al cruzar el territorio mexicano, un hacendado poderoso Tiberio Vargas (Benjamin Bratt) se da cuenta de sus planes y de la recompensa e insiste en sacar provecho de la situación.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

¿Cuál es el papel de Luis Chávez en ‘Dead For A Dollar’?

En ‘Death For a Dollar’, Luis Chávez interpreta a Esteban Romero, abogado, mano derecha y confidente del poderoso Tiberio Vargas, quien lo asigna para que se encargue de manejar la transacción.

Esteban Romero es un hombre educado, y en su intento de evitar una masacre innecesaria, recurre a la diplomacia al contactarse con Max Borlund y Joe Cribbins, llevando el trama a una lamentable resolución.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

En palabras del propio Luis Chávez en un comunicado de prensa, mencionó: “Estoy muy orgulloso de que alguien como yo, con raíces indígenas, pueda tener un papel relevante dentro de la trama y compartir escena con actores tan reconocidos”.

Y añadió: “Pero sobre todo de interpretar a un personaje como un abogado, algo que está fuera de los estereotipos con los que suele relacionarnos a los latinos. Además, es un honor estrenar en el festival de cine más longevo de la industria cinematográfica”.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Durante su paso por el Festival de Cine de Venecia, Luis Chávez desfiló triunfal por la alfombra roja junto a sus colegas y compañeros de pantalla Willem Defoe, Christoph Waltz, Rachel Brosnahan y Benjamin Bratt, así como el director, Walter Hill. Un orgullo nacional en Italia.

Podría interesarte