Lupita Nyong’o protagonizará la nueva historia de ‘Un lugar en silencio’

‘A Quiet Place: Day One’ explicará cómo ocurrieron los eventos que dieron paso al apocalipsis de criaturas que vimos en las dos primeras cintas.

En un mundo postapocalíptico, un extraño fenómeno erradicó a gran parte de la humanidad: una especie de monstruo que reacciona con el sonido y ataca inmediatamente. Por eso, en ese futuro, las personas deben andar calladas todo el tiempo. Vimos este escenario en ‘A Quiet Place’ de Paramount Pictures con Emily Blunt y John Krasinski, en la primera parte y en su secuela ‘A Quiet Place II’. Pero nunca nos quedó bien claro cómo fue que el mundo pasó a ser un lugar desolado y silencioso en el que salvajes criaturas amenazan a la humanidad. Esa interrogante se va a resolver en un spin-off con Lupita Nyong’o como protagonista.

‘A Quiet Place: Day One’ será la historia que se desprende de ‘A Quiet Place’ y será una precuela en la que se explique de dónde salieron las criaturas, cómo fue que los pocos humanos que quedan sobrevivieron y la cadena de acontecimientos que llevó a un mundo callado y apocalíptico desde el día 1. Esta historia ocurrirá antes en la línea cronológica de la saga: las dos primeras películas hicieron algunos saltos temporales, pues la primera empieza en el Día 89 y después pasa a los días 472 y 473. La segunda parte ocurre inmediatamente después, pero la película empieza en el día 1. Y es ese primer día en el que se centrará este spin-off.

La historia de ‘A Quiet Place: Day One’ se basa en una idea de John Krasinski. Será dirigida por Michael Sarnoski (director de ’Pig’, con Nicolas Cage) y producida por Michael Bay, Andrew Form, Brad Fuller y John Krasinski. Sobre la fecha de estreno, que originalmente estaba planeada para mediados de 2023 (y que coincidiría con otros productos postapocalípticos y zómbicos como la serie de The Last of Us), será el 8 de marzo de 2024, antes que la tercera parte de ‘Un lugar en silencio’.

