“Ser un buen actor no tiene que ver con el color de piel”: Mabel Cadena habla de su debut en Marvel

La actriz mexicana platicó con Cultura Colectiva acerca de su personaje en Black Panther 2, así como de las oportunidades que se están abriendo para los latinos en Hollywood.

Marvel publicó el primer tráiler de Black Panther 2: Wakanda Forever, y además del emotivo regreso de esta historia tras la muerte de su protagonista Chadwick Boseman, el adelanto de la cinta causó expectativa debido a que dos mexicanos se integran al elenco protagónico: Tenoch Huerta y Mabel Cadena.

La actriz que interpretará a la superheroína Namora, no cabe de felicidad por su debut en el MCU y en entrevista con Cultura Colectiva, dejó ver la emoción que siente de llegar a Hollywood con un personaje con el que nos reveló, busca demostrar el poder que tienen las mujeres mexicanas, así como servir de testimonio para otras actrices latinas de que sí se puede conquistar a las producciones internacionales.

La carrera de Mabel comenzó hace 11 años que se graduó de la maestría de actuación y desde entonces ha participado en series como Monarca y Señorita 89, además de películas como El Baile de los 41.

La interprete originaria del Estado de México, nos confesó que tiene muy claro el problema de racismo y clasismo que aún existe en el cine nacional, por lo que su llegada a una superproducción internacional interpretando a una heroína, es un esfuerzo de muchos años, así como de la lucha que intérpretes como Yalitza Aparicio o Tenoch Huerta, su compañero en Black Panther, han hecho para que los estereotipos se derriben.

“Veo esta oportunidad como una esperanza, si bien sabemos que las cosas están difíciles, porque hay pocas oportunidades, y algunos actores y actrices la tenemos más complicada que otros, al final estamos logrando entrar. Tengo mucha esperanza, aún hay mucho trabajo que hacer por delante, pero compañeros como Tenoch Huerta o Yalitza Aparicio han trabajado para abrirnos las puertas”, dijo la actriz.

Mabel también habló sobre la importancia de alzar la voz y usar la fama como una herramienta para seguir en la lucha y generar más espacios para que las mexicanas y los mexicanos lleguen a este tipo de personajes.

Además al ser cuestionada sobre el movimiento “Poder prieto”, liderado por Huerta y actrices como Maya Zapata en contra del racismo en México, la actriz aseguró que esta labor que están haciendo sus compañeros es muy valiosa.

“Me parece sumamente valioso el poder que ponen en ello, porque después de que nos han estereotipado por años, llega el hartazgo y debemos alzar la voz, dijo.

Mabel continúo: “Yo en un punto me compré la idea de hacerlo a través de mi carrera, por eso he tratado de elegir los personajes que he interpretado. A través de esas ficciones, estoy tratando de empoderar este otro lado de mujeres mexicanas que existimos; creo en la variedad de pieles, de colores, y ser un buen actor no tiene que ver con el color de piel”, resaltó.

Mabel Cadena en la Comic-Con 2022

La actriz nos platicó sobre su experiencia en la Comic-Con de este año, que se llevó a cabo este fin de semana en San Diego, California, en la cual estuvo presente durante el lanzamiento del tráiler de Black Panther 2.

“Fue muy conmovedor, desde que estábamos en backstage empezaron a tocar los tambores africanos; poder ver la diversidad de los rostros de los personajes que desde la primer película se ha dado fue maravilloso. No quería ni hablar de lo nerviosa que estaba, y cuando fui presentada por primera vez, es un momento que no se me va a olvidar nunca en la vida”, expresó emocionada.

Mabel relató el gran reto que significó interpretar a una superheroína, ya que la filmación duró un año, en el que tuvo que seguir una rutina diaria, llena de esfuerzo físico, además el vestuario que su personaje tuvo que llevar en toda la cinta, fue un elemento que hizo más complicada la interpretación de Namora.

“Namora tiene un vestuario hermoso, de guerra, aunque trabajar con ese penacho no fue nada fácil porque pesa mucho, no tienes idea de cuánto, nadar con él fue muy complicado”, explicó.

La actriz interpretará a Namora, prima del príncipe Namor, ambos nacidos en Atlantis.

“Lo que amo mucho de mi personaje, es que es una mujer guerrera, leal, protectora de Namor. Ella sabe a dónde pertenece y eso la hace poderosa, además de los super poderes que tiene”, señaló.

Por último, resaltó la gran oportunidad que se le presentó con su llegada a Marvel, y espera poder abrir el camino para que más actrices y actores latinos lleguen a grandes producciones.

“Aún estoy acomodando muchas cosas en mi cabeza. A veces las inseguridades nos llevan a renunciar a sueños, sé lo que representa para muchas compañeras mexicanas que han luchado para ser parte de esta industria y no me permitiría, sabiendo todo lo que hay detrás, no estar a la altura”, concluyó.

















