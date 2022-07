Mabel Cadena y Tenoch Huerta, los mexicanos que se unen al elenco de “Black Panther: Wakanda Forever”

Los intérpretes darán vida a Namor y Namora.

Este fin de semana se presentaron algunas producciones de Marvel Studios que conformarán las fases 5 y 6 del universo, pero además de eso, un anuncio que emocionó a los fans fue el tráiler de Black Panther: Wakanda Forever.

Este clip se hizo viral no solo por el primer avance de la esperada secuela, en la que se hará un homenaje al protagonista de la cinta Chadwick Boseman, quien lamentablemente falleció a causa de cáncer en 2020. Sino que este filme es motivo de orgullo para los mexicanos, ya que los actores Mabel Cadena y Tenoch Huerta se unen al elenco como Namor y Namora, respectivamente.

Tenoch Huerta, el nuevo villano de Marvel

Entre la euforia y los aplausos, el actor Tenoch Huerta quien asistió a la Comic-Con 2022 que fue donde se presentó el primer tráiler de la cinta, le agradeció a sus fans a través de un conmovedor mensaje.

“No estaría aquí sin la inclusión. Muchos niños están ahí en sus barrios, viéndonos a nosotros, soñando con estar aquí, y van a lograrlo”, dijo frente a los presentes.

Huerta ya tiene una carrera reconocida en México, pero una de las películas que marcó su trayectoria fue Déficit, la ópera prima de Gael García Bernal.

Dentro de su importante filmografía se encuentran cintas como: Sólo quiero caminar, Sin nombre, Chico grande, Nómada, Colosio: el asesinato y Güeros.

Así como en producciones extranjeras: The Purge Forever, Stand Clear of the Closing Doors, y For Greater Glory.

Mabel Cadena se convierte en heroína de Marvel

Mientras que Mabel Cadena se mostró emocionada todo el tiempo dejando muy claro que no podía creer que había llegado a un proyecto tan importante.

La mexicana también compartió en su Instagram el tráiler oficial donde se le ve como una mutante híbrida con poderes sobrehumanos y en su descripción nos sacude el corazón con una frase que dice: “Mamá ¡SOY UNA SÚPER HEROÍNA!

Cadena cuenta con una trayectoria que comenzó cuando obtuvo una maestría en la carrera de actuación en la CasAzul de artes escénicas tras graduarse como licenciada en Psicología.

Dentro de sus apariciones en series de televisión se encuentran: Capadocia, El señor de los cielos y en series originales de plataformas de streaming como: Monarca, Señorita 89, Ingobernable y Hernán en las que ha destacado en cada papel.

Obtuvo también una nominación a los Premios Ariel por su interpretación en El baile de los 41, sin dejar de lado otras películas como La diosa del asfalto o Dos veces tú.

