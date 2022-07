Los verdaderos casos detrás de ‘Maleficio’, la película de terror taiwanesa en Netflix

La inspiración para ‘Incantation’ viene de un par de terribles historias de la vida real.

‘Maleficio’ (’Incantation’), la película de 2022 dirigida por Kevin Ko, llegó al catálogo de la plataforma de streaming. Desde su estreno en Taiwán, en marzo de este año, se convirtió en la más taquillera de horror en ese país. ¿De dónde viene su éxito descomunal? No solo es una gran película de terror found-footage que está (más o menos) basada en hechos reales, sino que ahora hay toda una serie de leyendas urbanas a su alrededor: algunas han sido confirmadas, otras viven solamente en foros de Internet.

Antes de continuar tengo que advertirte que las siguientes líneas, además de posibles spoilers de la película, abordan temas relacionados con violencia familiar, tortura y asesinatos.

El caso de la familia Wu

Ocurrió en 2005 en Taiwán. En ese año la familia Wu, conformada por pintores en la provincia de Kaohsiung, dijo que habían sido “poseídos” por dioses. Los seis miembros se involucraron en actos de violencia: dejaron de comer durante varios días, se golpearon unos a otros con incienso ardiente y se alimentaron con excremento.

Los Wu creían que su hija mayor, de 28 años, estaba poseída por un demonio. La joven falleció por las heridas que le provocaron los extraños rituales de su familia, pero estos no creían que fuera ella la que murió, sino el “demonio” que se encontraba dentro de ella. Cuando fue trasladada al hospital, los médicos descubrieron que el cuerpo estaba lleno de moretones, tenía heces fecales en las vías respiratorias y en el estómago, lo que indicaba que era lo único de lo que se había alimentado durante los últimos días de su vida.

Kevin Ko ha dicho que, si bien la película está basada en ese caso en particular, también tiene una gran influencia de las leyendas urbanas y creepypastas que abundan en el Internet. Y es que la historia de la familia Wu no ha sido confirmada por las autoridades y no hay información oficial del incidente, por lo que aún no pasa de ser una historia macabra que la gente cuenta en lugares como Reddit.

El caso del culto de la “Buda viviente”

En 2019, 19 personas fueron rescatadas de la secta religiosa llamada China Baiyang Sigui Lingbao Holy Path. Su líder era una mujer de 61 años que decía ser la encarnación de Buda, quien fue detenida en un área montañosa y remota de la provincia de Nantou. La policía estaba tras ella después de la misteriosa muerte de una mujer de 20 años, quien era parte del culto y había dicho a su familia que viajaría a la provincia de Guangxi para continuar sus estudios religiosos.

Los padres de la joven sospechan que fue torturada hasta la muerte por otros miembros. Como en todos los cultos, la líder convencía a sus seguidores de reclutar a otros miembros de su familia o de renunciar a las relaciones interpersonales que tenían fuera de la organización religiosa. Si alguien intentaba escapar, como reportó Taiwan News, era encerrado y golpeado.

Al menos cinco familias fueron rescatadas como parte del operativo policial para terminar con el culto de la mujer “Buda”, que hoy es también parte de la aterradora inspiración de la vida real para ‘Maleficio’. La película ya está disponible y puedes verla en Netflix.

