Marvel revela por accidente personaje de Emilia Clarke en ‘Secret Invasion’

Los rumores señalan que ya hay personaje de Emilia Clarke en ‘Secret Invasion’ y te decimos cuál es.

Cuando Marvel reveló que estaba trabajando en la producción de la miniserie Secret Invasion del Universo Cinematográfico y Disney+, los fanáticos pusieron el grito en el cielo y además empezaron a especular sobre qué actores y actrices iban a interpretar a cada personaje. En ese lapso se dio a conocer la participación de Emilia Clarke y ahora un accidente reveló el posible papel que desempeñará la actriz de GOT en la serie.

De acuerdo con One Take News, todo sucedió cuando una imagen GIF de la actriz fue publicada por error en la cuenta oficial de Secret Invasion en Tenor, la cual reveló el rol de Clarke. La foto incluyó la leyenda ‘Its The Beginning’ y se supo que Emilia Clark interpretará a Abigail Brand, una agente especial que deberá proteger a la Tierra de amenazas alienígenas.

Esta filtración puso fin a los rumores de que la actriz interpretaría a G’iah, una agente especial de los Skrulls.

¿Quién es Abigail Brand?

En los cómics, Abigail Brand es la oficial al mando de SWORD, una rama de SHIELD que se ocupa de defender la Tierra de amenazas extraterrestres como Skrulls. Lo que se sabe de este personaje del cual no hay muchos detalles de su vida personal, es que tiene alrededor de 28 años cuando la invasión secreta comienza, nació en el plante Nexus y trabaja para S.W.O.R.D.

También, se sabe que Brand es mitad alienígena, puede comunicarse con diferentes dialectos y puede calentar o crear incendios con sus manos. Su cabello es de color verde natural debido a la biología de la raza alienígena sin nombre de su padre.

¿De qué va Secret Invasion y cuándo se estrena?

Los Skrulls son una raza de alienígenas que cambia su forma y que se han infiltrado en la sociedad sobrehumana de la Tierra. Al buscar apoderarse del planeta para su Reina, Veranke, los Skrulls son derrotados por muchos de los héroes más poderosos de la Tierra.

La miniserie Secret Invasion está programada para lanzarse en la plataforma de streaming de Disney+ a principios de 2023, así que, ¡ve preparando las palomitas!

Otras teorías

Aunque todos los fans del cómic están hablando sobre el rumor de la participación de Clarke como Abigail Brand por aquella filtración, hay quienes afirman que interpretará a Skrull Queen Veranke y otros que interpretará a un Skrull original, ¿será?

Lo que sí se sabe es que la serie tendrá como elenco, además de Clark, a Samuel L. Jackson, Cobie Smulders, Martin Freeman, Olivia Colman, entre otros.





