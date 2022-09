Matt Smith y sus papeles más importantes antes de ser Daemon Targaryen

Conoce el trabajo de Matt Smith, el actor británico que da vida a Daemon Targaryen en House of the Dragon.

House of the Dragon, el spin off de Game of Thrones, es una de las series más esperadas del 2022, pues además de contar la emocionante historia de los Targaryen, su elenco incluye a reconocidos actores como Matt Smith, quien da vida a Daemon Targaryen.

Pese a que el trabajo del actor británico se ha impulsado tras aparecer en dicha precuela, durante su carrera ha interpretado papeles importantes, además del ambicioso hermano del rey Viserys I Targaryen. Por ello, te presentamos parte de su trayectoria actoral que sí o sí debes conocer.

Party Animals (2007)

En este drama de la cadena BBC, Matt Smith interpreta a Danny Foster, su primer papel importante. Foster, un investigador parlamentario de Jo Porter (Raquel Cassidy), es descrito como un inteligente pero tímido aficionado a la política que ya debería haber sido ascendido de un mero investigador a sus 26 años.

Doctor Who (2010-2013)

A los 26 años, Smith interpretó al Undécimo Doctor sucediendo a David Tennant, quien anunció su salida en octubre de 2008, pero en el episodio especial de Navidad de 2013 abandonó la serie que narra las aventuras de un Señor del Tiempo conocido como “el Doctor”, que explora el universo en su TARDIS, una nave espacial con conciencia propia capaz de viajar a través del tiempo y el espacio.

The Crown (2016-2017)

En la aclamada serie que cuenta la historia de la corona británica, Smith dio vida al Príncipe Felipe en las temporadas 1 y 2. En la primera temporada se cuenta desde el matrimonio de Isabel con el Duque de Edimburgo en 1947, hasta la desintegración del compromiso de su hermana, la princesa Margarita, con el capitán Peter Townsend en 1955. En la segunda temporada se puede ver la jubilación del primer ministro Harold Macmillan en 1963 y el nacimiento del príncipe Eduardo en 1964.

Morbius (2022)

En la película estadounidense de superhéroes dirigida por el chileno Daniel Espinosa a partir de un guion de Burk Sharpless y Matt Sazama, Matt Smith protagoniza el papel del hermano de Morbius (Jared Leto), un hombre rico originalmente llamado Loxias que sufre de la misma rara enfermedad de la sangre que Morbius y por lo tanto adopta sus mismas habilidades y se convierte en villano.

