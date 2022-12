Arma una maratón con este listado de las mejores películas en Disney Plus según la crítica para darle gusto a tu niñ@ intern@ y a tu familia.

Es imposible que los amantes del cine no tengan, cuando menos, un filme favorito de todo lo que Disney ha lanzado, aunque sabemos que no todo lo que ha producido es realmente bueno. Por eso, aquí te dejamos un listado de mejores películas en Disney Plus según la crítica para que cheques lo que especialistas en cine, en medios como IMDB Y Rotten Tomatoes, han dicho sobre ellas y te armes tu maratón.

Mejores películas en Disney Plus según la crítica

Star Wars: Episodio V - El Imperio Contraataca (1980)

Aunque la primera de las películas que se realizaron del universo de Star Wars, “Una Nueva Esperanza”, está en el listado de las más taquilleras, los críticos y el público puntearon ligeramente mejor a su secuela, que sigue a Luke Skywalker en su deseo de entrenarse como un jedi junto a su maestro Yoda, mientras sus amigos, liderados por Han Solo y la Princesa Leia, tratan de escapar de la persecución de Darth Vader y el cazarrecompensas Boba Fett.

Puntaje en IMDB: 8.7/10.

Puntaje en Rotten Tomatoes: 94 por ciento de frescura.

El Rey León (1994)

Esta reversión animada y con animales de la clásica historia de “Hamlet”, de William Shakespeare, sigue despertando el corazón de millones de fans, que no dejan de ver una y otra vez la odisea de Simba, un joven león que escapa de su reino al sentirse culpable por la muerte de su padre, Mufasa, y que encuentra las respuestas para enfrentar su miedo y a su malvado tío, Scar, dentro de sí y en el apoyo de algunos aliados, como Nala, Timón y Pumba.

Puntaje en IMDB: 8.5.

Puntaje en Rotten Tomatoes: 93 por ciento de frescura.

Avengers: Endgame (2019)

La conclusión de la Fase 3 del Universo Cinematográfico de Marvel y de la Saga del Infinito causó muchas emociones encontradas en el público al mostrar el momento épico en que los Avengers que restan se unen para viajar en el tiempo para conseguir las gemas del infinito y, así, evitar que Thanos las use para eliminar a la mitad de la población de todo el universo, aunque los sacrificios a los que deberán enfrentarse en el proceso son más duros que la propia tarea en sí.

Puntaje en IMDB: 8.4.

Puntaje en Rotten Tomatoes: 94 por ciento de frescura.

Coco (2017)

Disney Pixar nos mostró lo maravilloso que puede ser el más allá a través de esta historia, que sigue a Miguel, un niño amante de la música que vive en el seno de una familia que la odia, por lo que, en su intento de seguir su pasión de manera secreta, extrañamente termina varado entre la vida y la muerte, y hace un viaje por el Mundo de los Muertos mexicano para encontrar a quien cree que es su abuelo, un famosos cantante de antaño, para pedirle que lo bendiga y lo lleve de vuelta al mundo humano.

Puntaje en IMDB: 8.4.

Puntaje en Rotten Tomatoes: 97 por ciento de frescura.

Wall-E (2008)

El futuro de la humanidad y de nuestro planeta es bastante desalentador en esta película, que sigue a un robot que recoge basura quien se encuentra solo en una Tierra abandonada debido a la contaminación, hasta que un día se encuentra con Eva, otro robot que está en una misión de descubrir si el planeta puede ser habitable o no dependiendo de si hay vida floreciendo en él. Al conocerse, ambos terminan enamorándose, y viven un montón de aventuras juntos.

Puntaje en IMDB: 8.4.

Puntaje en Rotten Tomatoes: 95 por ciento de frescura.

Hamilton (2020)

Se trata de una versión grabada del musical original de Lin-Manuel Miranda, estrenado durante la pandemia ya que mucha gente no pudo presenciarlo en vivo. Aquí, se cuentan los orígenes de uno de los padres fundadores de Estados Unidos y primer Secretario de Tesorería, Alexander Hamilton, quien logra revolucionar a la futura sociedad americana con sus ideales de cultura, educación y política. El musical es una mezcla de historia, diálogos sorprendentes y ritmos como el hip-hop, el jazz, el R&B y otros más.

Puntaje en IMDB: 8.4.

Puntaje en Rotten Tomatoes: 98 por ciento de frescura.

Toy Story (1995)

¿Y si juguetes favoritos cobraran vida cada vez que no los ves? Esa es la premisa con la que esta película, la primera de Pixar, sedujo al mundo, y que se convirtió en una de las producciones animadas más importantes de todos los tiempos al ser de las primeras que se hizo a computadora. Los juguetes Buzz y Woody, que no se llevan realmente bien, deben encontrar la manera de regresar con su dueño, Andy, antes de que los deje olvidados al cambiarse de casa. Mucha acción y comedia asegurada.

Puntaje en IMDB: 8.3.

Puntaje en Rotten Tomatoes: 100 por ciento de frescura.

Up: Una Aventura de Altura (2009)

Nunca se es demasiado viejo para cumplir un sueño, y eso nos lo demuestra el Señor Fredricksen en esta película, un hombre octogenario que encuentra la manera de llenar su casa de globos para hacerla elevarse por los aires y conducirlo a Sudamérica en un viaje que nunca pudo realizar junto a su esposa, Ellie. Sin embargo, no estará solo en el camino, ya que un niño explorador, un ave de extraños colores y figura, y un perro parlante lo acompañarán en un camino lleno de aventuras y peligros donde podrá reencontrarse consigo mismo y la idea de una familia.

Puntaje en IMDB: 8.3.

Puntaje en Rotten Tomatoes: 98 por ciento de frescura.

Buscando a Nemo (2003)

Una historia tan divertida como enternecedora, que nos muestra hasta dónde puede llegar cualquier criatura viva con tal de proteger a los seres que aman. El pez payaso Marlín se enfrenta a una dura realidad: su hijo, Nemo, fue secuestrado por un capturador de peces, por lo que buscará la forma de dar con su ubicación en un viaje lleno de aventuras y momentos amargos, acompañándose por otro pez, Dori, quien tiene falla de memoria de corto plazo.

Puntaje en IMDB: 8.2.

Puntaje en Rotten Tomatoes: 99 por ciento de frescura.

Intensa Mente (2015)

¿Qué pasaría si las emociones que están dentro de nosotros… estuvieran igual de vivas y tuvieran emociones? Bajo esa hipótesis Pixar nos presentó esta aventura que ocurre en el interior de la mente de una niña, Riley, cuyas dos principales emociones, Alegría y Tristeza, terminan separándose de los controles centrales de su mente y podrían quedar olvidadas para siempre en su interior. Por ello, ambas buscan la manera de volver a su origen, no sin antes vivir una odisea que explora, de manera divertida, cómo funciona el cerebro humano.

Puntaje en IMDB: 8.2.

Puntaje en Rotten Tomatoes: 98 por ciento de frescura.

Piratas del Caribe: La Maldición del Perla Negra (2003)

El inicio de esta franquicia es tan emocionante y visualmente impresionante como cualquier otra aventura de fantasía y acción. En esta película se nos muestra la existencia de un grupo de piratas regentados por Jack Sparrow, un borracho que parece que no sabe lo que hace pero que es más ingenioso como el que más. A él se le une, un mal día, un herrero, Will Turner, quien le pide ayuda para rescatar a su novia, Elizabeth Swann, hija de un gobernador, quien se halla en el barco de un capitán que fue maldecido por la eternidad.

Puntaje en IMDB: 8.1.

Puntaje en Rotten Tomatoes: 80 por ciento de frescura.

La Novicia Rebelde (1965)

Allá en los 60, esta película también formó parte de las más taquilleras de la historia, y cómo no iba a serlo con la emocionante historia que nos cuenta: Maria, una joven novicia, es enviada por su convento a ser la institutriz de una familia con 7 niños huérfanos de madre, quienes buscan causarle muchos problemas hasta que ella logra tocar sus corazones a través de su pasión por la música. En medio de esto, ella podría encontrar el amor al sentirse cercana al padre de ellos, aunque hayan fuerzas opuestas que se lo impidan.

Puntaje en IMDB: 8.1.

Puntaje en Rotten Tomatoes: 83 por ciento de frescura.

Ratatouille (2007)

Todos salimos del cine queriendo aprender a cocinar como Remy luego de ver esta película, que justamente nos cuenta la historia de esta rata, luego de ser descubierta, al igual que su clan, por la inquilina de la casa en la que se quedaban, termina escapando por las cañerías y llega hasta París, donde comienza su nueva vida al visitar el restaurante de su héroe, el chef Gusteau, de quien aprendió a cocinar por verlo casi siempre en la televisión. Pero las cosas no serán sencillas para él porque… ¡es una rata!

Puntaje en IMDB: 8.1.

Puntaje en Rotten Tomatoes: 96 por ciento de frescura.

Zootopia (2016)

¿Y si en un mundo paralelo los animales fueran los seres realmente conscientes del planeta? Eso se nos plantea en esta increíble historia, que sigue a una joven coneja, Judy, en su sueño de convertirse en la mejor policía de la ciudad de Zootopia, aunque por su estatura baja y su procedencia no es muy tomada en cuenta. Sin embargo, tras verse envuelta en un caso peligroso, puede que consiga el reconocimiento que siempre buscó… aunque por un alto precio.

Puntaje en IMDB: 8.0.

Puntaje en Rotten Tomatoes: 98 por ciento de frescura.

Avatar (2009)

La actual poseedora del título de la película más taquillera de la historia, la cual nos lleva a un viaje por el futuro de la humanidad, que logró encontrar un planeta habitable conocido como Pandora, en el cual sobreviven criaturas extrañas de todo tipo y unos seres pensantes conocidos como los Na’Vi. El militar Jake Sully buscará acercarse a una de las tribus de estas criaturas para conseguir un mineral preciado por la humanidad pero, al final, comprenderá que su corazón realmente pertenece a Pandora y a su gente.

Puntaje en IMDB: 7.9.

Puntaje en Rotten Tomatoes: 82 por ciento de frescura.

¿Qué producción de este listado de mejores películas en Disney Plus según la crítica es la que más te gusta?

