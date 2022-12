Mira el primer tráiler de Indiana Jones and the Dial of Destiny con Harrison Ford

La despedida de Harrison Ford de su icónico personaje en ‘Indiana Jones 5′, dirigida por James Mangold.

2023 será el año del regreso de Indiana Jones. Con una quinta entrega protagonizada por Harrison Ford, porque no podía ser de otra manera, la saga regresa con ‘Indiana Jones and the Dial of Destiny’, que sigue la fórmula de la nostalgia y el regreso de actores y actrices legendarios, varias décadas después. La película dirigida por James Mangold tiene un nuevo tráiler oficial que puedes ver a continuación:

El tráiler muestra al aventurero Indiana Jones en las calles sesenteras de Nueva York, envuelto en una especie de pelea sobre un tren en movimiento, dentro de unas misteriosas ruinas y cabalgando en las oscuras vías del ferrocarril.

También tenemos un vistazo a una breve conversación con Sallah, el legendario personaje de John Rhys-Davies (quien también fue Gimli en la saga de ‘El Señor de los Anillos’ y la voz de Bárbol). Todo indica que esta última cinta tendrá mucho que ver con la carrera espacial de los años 60 y la peligrosa influencia de los nazis.

Esta es la primera entrega de Indiana Jones en la que Steven Spielberg no es el director (aunque es coguionista y productor ejecutivo). ‘Indiana Jones and the Dial of Destiny’ es dirigida por James Mangold, el director de dos entregas de X-Men: ‘The Wolverine’ de 2013 y ‘Logan’ de 2017.

¿Cuándo se estrena Indiana Jones and the Dial of Destiny?

La película se estrena el 30 de junio en 2023 en cines.

