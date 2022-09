Moonage Daydream: El espectacular documental de David Bowie que ya se estrenó en México

La esperada experiencia inmersiva llegó a los cines mexicanos y es uno de los estrenos que ningún fan del artista británico puede perderse.

David Bowie es uno de los artistas más importantes de la historia de la música. Durante su larga trayectoria lanzó más de 26 álbumes de estudio entre los que destacan Black Star (2016, año de su muerte), Space Oddity, Hunky Dory, Heroes y The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders of Mars.

De la última obra mencionada se desprende la canción Moonage Daydream, la cual le dio el nombre al único documental aprobado por la familia del cantante, el cual se acaba de estrenar en las salas de cine en México y es toda una experiencia inmersiva que no te puedes perder.

¿De qué trata Moonage Daydream?

El director Oscar Brett Morgen fue el encargado de esta producción en la que reunió imágenes de conciertos nunca antes vistas de Bowie, en una experiencia cinematográfica inmersiva, que no solo ahonda en el legado musical del artista británico, sino que de acuerdo con la sinopsis oficial, también se busca que sea una guía para vivir una vida plena y significativa en el siglo XXI.

El Soundtrack del nuevo documental de David Bowie

Como era de esperarse, Morgen nos lleva a un viaje sonoro a través de las canciones más icónicas del aclamado compositor británico.

Una de las grandes sorpresas es que incluye un popurrí inédito de The Jean Genie y Love me do que grabó en el último concierto de Ziggy Stardust con Jeff Beck.

También escucharemos en una nueva versión de Modern Love, el hit que el músico lanzó en 1983 como primer sencillo de Let’s Dance.

Estas canciones también podrán adquirirse a través de un nuevo álbum que incluye 43 tracks con algunas rarezas que Morgen pudo descubrir gracias a que tuvo acceso a miles de horas de grabaciones inéditas de Bowie.

¿En dónde ver Moonage Daydream?

El documental de David Bowie de estrenó el pasado 16 de septiembre en México. Actualmente se encuentra en la cartelera de la Cineteca Nacional y de algunos cines seleccionados de Cinépolis.

