Muere Olivia Newton-John, la actriz legendaria de ‘Vaselina’

La cantante y actriz que fue Sandy junto al Danny Zuko de John Travolta falleció a los 73 años.

Los mundos de la música y el cine están de luto porque falleció una de las más importantes actrices y cantantes de la historia: Olivia Newton-John, a quien la mayoría conoció por su papel de Sandy Olsson en ‘Vaselina’ junto a John Travolta en 1978. La noticia fue confirmada por su esposo John Easterling, quien dio a conocer que la actriz falleció “plácidamente” en su rancho del sur de California, en compañía de familiares y amigos.

“Pedimos a todos que por favor respeten la privacidad de la familia durante estos momentos tan difíciles”, escribió Easterling en redes. “Olivia ha sido un símbolo de triunfos y esperanza durante más de 30 años en los que compartió su vida con cáncer de mama. Su inspiración sanadora y experiencia pionera con plantas medicinales continúan en la Olivia Newton-John Foundation Fund, dedicada a la investigación de las plantas medicinales y el cáncer”.

John Travolta publicó esto en Instagram:

“Mi querida Olivia, hiciste nuestras vidas mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero tanto. Te veremos más adelante en el camino y volveremos a estar todos juntos de nuevo. Tuyo desde el primer momento que te vi y por siempre, tu Danny, tu John”.

¿Quién fue Olivia Newton-John?

Olivia Newton-John nació en 1948 en Cambridge. Inició como cantante en un grupo llamado Sol Four y después lanzó su primer disco, ‘If Not For You’ de 1971. Aunque pasó gran parte de su juventud en Australia, la cantante representó a Reino Unido en el Festival de Eurovisión de 1974 con “Long Live Love” (en esa edición ganaron los suecos de ABBA). Poco después consquistó el mercado estadounidense con los discos ‘If You Love Me, Let Me Know’ y ‘Have You Never Been Mellow’. Su éxito “Physical” de 1975 sigue sonando en estaciones de clásicos de todo el mundo.

En el cine, Olivia Newton-John es recordada por el icónico papel de Sandy en ‘Vaselina’ (’Grease’), donde interpretó a Sandy: la chica tímida que es pareja de Danny (John Travolta) y pasa por toda una transformación para que ese romance sea posible. ‘Xanadu’, por otro lado, puede considerarse un clásico de culto: aunque fracasó en taquillas, la banda sonora de Jeff Lynne de Electric Light Orchestra es una de las más memorables del cine.





