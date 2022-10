Muere Robbie Coltrane, el inolvidable Hagrid de Harry Potter

El actor escocés falleció a los 72 años.

Todos los fans de Harry Potter amanecimos con una triste noticia, ya que Robbie Coltrane, actor que dio vida al inolvidable Hagrid en la saga de J.K Rowling falleció este 14 de octubre a los 72 años.

El medio británico PA citó al agente del actor, que fue quien dio el anuncio, aunque aún no se saben los detalles de la muerte.

¿Quién fue Robbie Coltrane?

Además de dar vida a Hagrid en las siete películas de la saga de Harry Potter que se estrenó en 2001, el actor escocés era una de las leyendas de la actuación en Reino Unido.

Coltrane ganó cinco premios Bafta de la Academia Británica de Cine y Televisión durante su carrera, tres de ellos de forma consecutiva, entre 1994 y 1996, por su papel en la serie Cracker.

También apareció en las películas de James Bond GoldenEye (1995) y The World is not Enough (1999) y fue nombrado Oficial de la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel II en 2006.

El legado de Robbie Coltrane

En 2001 fue seleccionado como Rubeus Hagrid, el entrañable gigante que se convirtió en uno de los mejores amigos de Harry Potter en las ocho producciones que se hicieron sobre el famoso mago.

Coltrane se ganó el corazón de los fans de esta historia, al interpretar a un personaje noble, valiente y siempre complice de los protagonistas de las películas.

El actor se sentía orgulloso de este papel y habló en una ocasión sobre lo feliz que lo hacía pensar que dejó una actuación para la posteridad.

“El legado de las películas es que la generación de mis hijos se las mostrarán a sus hijos. No estaré ahí tristemente, pero Hagrid estará”, expresó Robbie durante el especial que realizó HBO MAX por el 20 aniversario de las películas, en el que se reunieron varios miembros importantes del elenco.

Hasta siempre, Rubeus Hagrid. 💜 pic.twitter.com/WNRCgYQTsH — HBO Max Latinoamérica (@HBOMaxLA) October 14, 2022

Enfermedades de Robbie Coltrane

En 2016 el actor dio una entrevista para el medio ‘The Sun’ , en la que aseguró que estaba atravesando por una osteoartritis que le afectaba directamente la rodilla izquierda por lo que le era imposible caminar por largos periodos de tiempo.

Desde años atrás empezó a utilizar bastón, ya que no podía caminar con normalidad sin ayuda de este. El actor relató que estaba recibiendo tratamiento, y que se operaría en Estados Unidos, ya que solo en este país podía realizarse la cirugía que necesitaba.

Nunca dio detalles acerca de este procedimiento, por lo que se desconoce si fue un desencadenante para alguna otra enfermedad.

