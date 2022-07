Namor: La historia del personaje de Tenoch Huerta en Black Panther

Namor El Submarinero por fin hará su aparición en el MCU, tendrá raíces mayas y será el actor mexicano quien lo interprete.

Tenoch Huerta será Namor El Submarinero en el Universo Cinematográfico de Marvel y aparecerá en ‘Black Panther Wakanda Forever’. Esto, por sí solo ya es una gran noticia. Seguramente pensarás que se trata de un personaje secundario de Marvel, pero quienes dicen eso no pueden estar más equivocados. Namor no sólo es uno de los personajes más importantes de “La Casa de las Ideas”, sino que forma parte de su fundación misma. Todas las preguntas que puedas tener sobre este personaje, que ahora tendrá raíces mayas, te las resolveremos a continuación.

¿Quién es Namor el Submarinero?

Es un hombre mitad atlante y mitad humano, de orejas puntiagudas y cabeza plana; nació en 1915 de la relación prohibida entre la princesa Fen, hija del rey Thakorr de la Atlántida, y el capitán norteamericano Leonard McKenzie.

La historia cuenta que el capitán McKenzie se encontraba en una expedición en el Polo Sur en su rompehielos, arrojando cargas explosivas. Las explosiones afectaron la ciudad de Atlantis y, en respuesta, el rey Thakorr mandó a su hija a cobrar venganza. Las cosas no salieron como esperaban: Fen y McKenzie se enamoraron y se casaron en altamar. El rey atlante mandó a rescatar a la princesa y, en medio de esa misión, el capitán estadounidense terminó muerto.

Fen dio a luz a Namor, un mestizo caucásico, con una piel muy diferente a la característica azul atlante, quien puede volar gracias a las alas que tiene en los pies, tiene super fuerza, es imbatible bajo el agua, respira fuera del mar, puede comunicarse con todas las formas de vida marina y, además, tiene habilidades telepáticas. Como tiene un factor de curación superior, Namor envejece muy lentamente (por eso se ve tan joven aunque tiene más de 100 años). Pese a su aspecto, se convierte en campeón vengador de los Atlantes y protege el reino marino de la peor amenaza que les acecha: los humanos.

Ahora, un poco de historia

En 1939, mientras el mundo contemplaba preocupado el inicio de la terrible Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos nacía Namor El Submarinero como parte de las páginas de Motion Picture Funnies Weekly #1. Así es, Namor no es un personaje nacido en Marvel, sino en una publicación independiente del artista Bill Everett (también cocreador de Daredevil).

Los cómics en blanco y negro de Motion Picture Funnies Weekly se distribuían en los cines, pero casi nadie los compró y la publicación pasó a mejor vida. De hecho, existen pocos ejemplares de esa etapa de Namor que se encontraron en la década de 1970. Solo por esas revistas se sabe todo esto.

Everett aseguró que el personaje estaba inspirado en el poema de Samuel Taylor Coleridge ‘The Rime of the Ancient Mariner’ y el nombre de Namor surgió de escribir el nombre de Roman al revés. No es broma, Everett contó alguna vez que en ese tiempo inventaba bautizaba a sus personajes escribiendo al revés nombres que él consideraba “de nobles”.

En octubre del 39, Bill Everett se fue a Timely Comics con Namor bajo el brazo y fue ahí donde realmente iniciaron sus aventuras. Ese mismo año se publicó Marvel Comics #1 (de dónde tomó su nombre “La Casa de las Ideas”) que presentaba las aventuras de Human Torch (un androide que se encendía en llamas, literalmente) y Sub-Mariner, un príncipe venido de las profundidades del océano que era enemigo jurado de la raza humana.

Las grandes aventuras de Namor

Durante la década de 1940, Namor hace equipo con la Antorcha Humana para combatir la amenaza del Eje (Alemania, Japón e Italia). Después del ataque a Pearl Harbor, Namor se une a Los Invasores: un equipo de héroes formado por el Capitán América, Bucky, Human Torch y Toro, otra antorcha humana. Sin embargo, su objetivo principal es defender a los atlantes de la contaminación y la guerra de los humanos.

Al avanzar la Gran Guerra en el mundo real, los cómics perdieron popularidad y la Timely Comics dejó de publicar las hazañas de sus héroes, incluido Namor. Fue hasta la década de los 60 que Stan Lee lo rescató para convertirlo en uno de los antihéroes más emblemáticos de ‘Los 4 Fantásticos’.

Su historia en la primera familia Marvel comienza cuando Reed Richards, Susan Storm, Johnny Storm y Ben Grimm lo encuentran viviendo una vida tranquila en Manhattan. Había perdido la memoria y solo le quedaba la furia de saber que su amado Atlantis desapareció debido a pruebas con bombas atómicas humanas. Namor busca vengar a su pueblo y declarar la guerra a la humanidad, incluso intenta invadir Nueva York. En esta etapa de su vida, Namor termina enamorado perdidamente de Sue, La mujer Invisible. Ella, si bien le corresponde un poco, está comprometida con Mr. Fantástico. A lo largo de toda su historia, esta relación florecerá varias veces.

Namor también fue el causante del regreso del Capitán América a la era moderna. Durante una batalla contra Hulk, golpeó el glaciar donde el supersoldado se encontraba en animación suspendida y eso permitió a Los Vengadores rescatarlo.

Namor deja sus sentimientos de venganza contra los humanos, comienza a trabajar en los traumas que le dejó la Segunda Guerra Mundial y trabaja en reconstruir su nación submarina y gobernarla con inteligencia. A lo largo de las décadas ha tenido aventuras con casi todos los personajes de Marvel, pero las más frecuentes han sido con los Cuatro Fantásticos, Doctor Doom, Silver Surfer y, al ser considerado el primer mutante, los X-Men. Él ayudó a los mutantes a construir su propia nación y, cuando el Poder de la Fénix Oscura se dividió, él fue uno de los contenedores. Causó mucha muerte y destrucción en el mundo pero, como la mayoría de los humanos lo consideran un villano, su estatus en el universo Marvel no cambió.

Spoiler Alert

Todo parece indicar que dos de las naciones más grandes de Marvel, Wakanda y Atlántida, entrarán en conflicto a causa del Vibranium. Como hemos visto en alguna filtraciones, todo indica que Attuma será uno de los principales villanos de la serie. Él es uno de los villanos clásicos de Marvel, un líder barbado que fue expulsado de Atlántida y que desea el poder a toda costa. Se enfrentó a Namor y a Los 4 Fantásticos en varias ocasiones.

