Natalie Portman: Muestran su primera imagen como Mighty Thor en ‘Thor: Love and Thunder’

¡Todos están emocionados por ver a Natalie Portman como Mighty Thor!

Nathalie Portman está lista para dar vida a Mighty Thor en la nueva entrega del Dios del Trueno, ‘Thor: Love and Thunder’. La actriz ganadora al Oscar sorprenderá con una nueva faceta dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, en el que ya es conocida como Jane Foster.

Durante el primer tráiler pudimos ver a Natalie Portman sosteniendo el tan icónico y mítico martillo Mjölnir, lo cual dejó a los fans de Marvel con grandes expectativas sobre la nueva película de Thor.

Recientemente, se reveló una imagen estática en la que Natalie Portman aparece como Mighty Thor, a lado de Chris Hemsworth, ambos portando sus imponentes trajes y ella cargando el poderoso martillo.

La imagen fue compartida por el propio Chris Hemsworth, quien la publicó con referencias a la pasada MET Gala, pues en la descripción escribió: “Hola a todos, ¿cuándo es la Met Gala? La poderosa pareja de Asgard acaba de encontrar el look ganador. En cines el 8 de julio”.

¿Qué podemos esperar de ‘Thor: Love and Thunder’?

En esta nueva entrega de Thor, el Dios del Trueno junto con los Guardines de la Galaxia conocerán y enfrentarán a Gorr, el villano carnicero de dioses, que por cierto, es interpretado por Christian Bale, conocido por ser el Batman de Christopher Nolan en su trilogía.

En el filme, Thor además de estar acompañado por Mighty Thor, también unirá fuerzas con Valquiria (Tessa Thompson) y Korg (Taika Waititi). Una de las películas más esperadas de Marvel de este año, así como lo fue ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

