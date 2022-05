Natalie Portman: Su historia de desencuentro y reconciliación con Marvel

Natalie Portman se alejó del MCU... pero volverá para trabajar con Taika Waititi en ‘Thor: Love and Thunder’.

Natalie Portman es parte del Universo Cinemático de Marvel desde que interpretó a Jane Foster, la astrofísica de la que se enamoró Thor en sus primeras dos cintas. Sin embargo, la actriz renunció al personaje que se reducía, básicamente, a ser un interés amoroso y una motivación para que el protagonista masculino siga con el viaje del héroe. Entonces, ¿qué pasó con Jane Foster y qué hizo a Natalie Portman cambiar de opinión? Fue un volantazo a la historia de Thor y la introducción de Mighty Thor en el MCU.

Seguramente recuerdas que la presencia de Jane Foster se redujo a una mención después del ataque de Ultrón, cuando un Thor deprimido menciona que su relación se acabó. Antes de eso, su última aparición ocurrió en ‘Thor: The Dark World’ de 2013 y más tarde, en ‘Thor: Ragnarok’ de 2017 la actriz brilló por su ausencia. En una entrevista reciente con GQ, ella dice que su ausencia se debe a que su personaje no apareció en ‘Thor: Ragnarok’ por el lugar donde se desenvuelven los eventos de la película: “No ocurría en la Tierra y mi personaje está en la Tierra”.

En la vida real se dice que Natalie Portman estaba cansada del personaje, que era una especie de “damisela en apuros”. En 2016 dijo al Wall Street Journal que se despedía del MCU: “Hasta donde sé, ya terminé con esto. No sé si tal vez un día pedirán un ‘Avengers 7′, no tengo idea. Pero, en lo que a mí me concierne, es todo; fue grandioso ser parte de eso”.

Y, ¿cómo logró Taika Waititi el regreso de Natalie Portman? En 2019, el director dijo a Variety que le propuso directamente ser una superheroína: “Solamente le dije: ‘¿Estás interesada en volver a esto, pero haciendo algo realmente diferente? Nadie quiere repetir lo mismo. En casi todas estas películas, si no eres un superhéroe, ¿realmente es eso lo que quieres hacer? Yo no querría. Yo querría volver y cambiar las cosas”.

Entra ‘Thor: Love and Thunder’ con Jane Foster y Mighty Thor: una superheroína defensora de Asgard en el mundo humano. En los cómics, Jane es una psicóloga diagnosticada con cáncer de mama y, cada vez que usa sus poderes y como se lo advierte Doctor Strange, esto perjudica su salud física porque anula los efectos de las quimioterapias. No obstante, es poco probable que veamos esa historia en la pantalla. Waititi ha declarado que esta película no será necesariamente fiel a la historia original: “En Marvel siempre cambiamos todo”, dijo. “Podría decir una cosa ahora y dentro de dos años será lo opuesto. Seguimos escribiendo incluso en postproducción”.













