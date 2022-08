Netflix: Las películas mexicanas de González Iñárritu y otros directores que llegarán a la plataforma

Las nuevas películas de Alejandro González Iñárritu, Fernando Frías, Ernesto Contreras, Luis Estrada y otros directores mexicanos llegarán directamente a Netflix.

Netflix anunció que doblará su apuesta por el cine mexicano debido a la enorme cantidad de fanáticos que tiene en nuestro país. Tendrán producciones más diversas de las que han mostrado hasta ahora y con más géneros y directores, entre los que se encuentran Rodrigo Prieto, Alejandro González Iñárritu, Fernando Frías, Ernesto Contreras y Luis Estrada.

“El cine siempre ha sido un espejo de quienes somos. Es una de las formas más contundentes con la que tejemos nuestro relato cultural y descubrimos la diversidad de nuestros países y nuestras historias. Por eso el año pasado lanzamos #QueMéxicoSeVea, una invitación a impulsar y celebrar el cine mexicano”, dijo Francisco Ramos, Vicepresidente de contenidos para Latinoamérica, en un comunicado.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Ya les habíamos dado a conocer que Netflix prepara una adaptación de Pedro Páramo dirigida por Rodrigo Prieto y que la película de ‘Temporada de huracanes’ ya se encuentra en postproducción. A estas producciones se suma la ya anunciada ‘¡Que viva México!’, la nueva película dirigida, producida y coescrita por Luis Estrada, (La Ley de Herodes, El infierno y La dictadura perfecta). Esta producción estará protagonizada por Damián Alcázar, Alfonso Herrera, Joaquín Cosío, Ana de la Reguera, Ana Martín y Angelina Peláez, entre otros.

La lista completa de películas que forman parte de #QueMéxicoSeVea de Netflix es la siguiente:

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

BARDO, Falsa Crónica de Unas Cuantas Verdades: La nueva película de Alejandro Gónzalez Iñárritu llegará a Netflix luego de que se estrene en el Festival Internacional de Cine de Venecia. Cuenta con las actuaciones de Daniel Giménez Cacho, Griselda Siciliani, Ximena Lamadrid e Iker Solano y con el diseño de producción del diseñador mexicano ganador del Oscar Eugenio Caballero (Roma, Laberinto del Fauno) y el diseño de vestuario de Anna Terrazas (The Deuce, Roma).

No voy a pedirle a nadie que me crea: Una película basada en la novela homónima de Juan Pablo Villalobos y dirigida por Fernando Frías (Ya no estoy aquí). Actualmente se encuentra en post-producción. Filmada en México y España, protagonizada por Darío Yazbek, Natalia Solian, Alexis Ayala y Anna Castillo, y producida por Exile Content y Zeta Studios.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Ruido: Dirigida y escrita por Natalia Beristain, producida por Rafael Ley y protagonizada por Julieta Egurrola, Teresa Ruiz y Arturo Beristáin y con la participación de Nicolasa Ortiz Monasterio.

El último vagón: Película familiar basada en la novela homónima de Ángeles Doñate, dirigida por Ernesto Contreras (Párpados azules, Sueño en otro idioma)y con las actuaciones de Adriana Barraza y Memo Villegas.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Bahía colorada: Comedia producida por Mónica Lozano (Amores Perros, No se aceptan devoluciones, ¿Qué culpa tiene el niño?). Es el debut de Ricardo Castro como director.

Invitación a un asesinato: Película de misterio, ingenio y humor negro basada en la novela de Carmen Posadas, dirigida por JM Cravioto (Diablero, Monarca, Mexican Gangster) y producida por Erik Barmack (Dark, The Rain) y Jimena Rodríguez (3 idiotas, El vestido). Maribel Verdú, Regina Blandón, Manolo Cardona, Aarón Díaz, Stephanie Cayo y José María de Tavira serán el elenco de esta película.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Fuga de reinas: Martha Higareda escribe y protagoniza esta comedia que trata de cuatro amigas que, en diferentes encrucijadas en sus vidas, deciden hacer un viaje juntas. Está producida por Martha Higareda, Miri Higareda y Alexis Fridman y dirigida por Jorge Macaya.

La gran seducción: Comedia dirigida por Celso García (La delgada línea amarilla) y protagonizada por Memo Villegas, Yalitza Aparicio y Pierre Louis. La producirá Nicolás Celis (Roma y Noche de fuego).

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Podría interesarte