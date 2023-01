¡Nos emociona saber que Nicolas Cage será Drácula en “Renfield”! Al igual que estos otros datos que debes saber sobre esta película y que aquí te contamos.

Si creías que los vampiros habían “muerto” con “Crepúsculo”, estás muy equivocad@, ya que Universal Pictures volverá a ponerlos en tendencia este año, y todo empieza con que Nicolas Cage será Drácula en “Renfield”, un filme sobre el que te contaremos todos los datos que sabemos al respecto hasta ahora a continuación.

Nicolas Cage será Drácula en “Renfield” y otros datos que debes saber sobre esta película

¡Así como lo lees! Nicolas Cage está más que listo para regresar a la cima del cine, y parece ser que “Renfield” será el proyecto que tanto estuvo esperando ya que podrá dar vida a uno de los personajes de terror más icónicos y aclamados de la historia: el vampiro Drácula.

Y creemos que hará un grandioso trabajo poniéndose la capa y los colmillos, ya que en el primer avance de la película causó bastante buena impresión, con la piel demasiado blanca, ropa oscura, una gabardina con peluche (un poco extraña aunque va bien con la idea de “extravagancia”), sombrero de copa, muchos anillos y, en lugar de colmillos, unos dientes totalmente afilados.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

No obstante, su versión de Drácula no está fielmente ligada a la creación de Bram Stoker, ya que no se centrará en cuestiones románticas (como su “relación” con Mina Harker), sino que tendrá un tinte cómico al igual que el resto de la película, aunque bastante aterrador.

¿De qué tratará “Renfield”?

El título de la película no nos dice mucho a menos que ya hayamos visto el avance o leído cosas al respecto, ya que, ¿qué tiene que ver la palabra “Renfield” con Drácula y su universo de vampiros y alimento de sangre?

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Gracias al trailer, ya sabemos cómo se conectará: Renfield es el nombre del asistente de Drácula en este largometraje que fue dirigido por Chris McKay bajo una historia y guion creados por Robert Kirkman y Ryan Ridley.

Este joven, interpretado por el actor Nicholas Hoult, tiene un único deseo: deshacerse de la “maldición” que lo tiene atado a Drácula para servirle como lacayo y distribuidor de alimento (ya que él es quien le consigue las víctimas al vampiro para que pueda desangrarlos y mantenerse con vida), y poder llevar una vida normal.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Incluso, en el clip vemos que trata de unirse a una especie de grupo motivacional de ayuda para desahogarse, encontrar la forma de separarse de su amo, y seguir adelante con sus propios intereses, aunque ésto resulte más irónico que nada ya que los humanos con los que comparte el curso creen que su situación es una mera metáfora.

Un día, mientras estaba “de cacería” para llevarle alimento al vampiro, se ve envuelto en un posible crímen: hombres enmascarados y con armas entran a la especie de antro en donde Renfield se encuentra para ocasionar caos y llevarse a unas cuantas personas en el proceso, y aunque el lacayo no quiere interferir, termina haciéndolo.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

¿Por qué? Simplemente para salvar a una oficial de policía, interpretada por Awkwafina, que habría resultado muerta en el enfrentamiento. Por ello, hace uso de los poderes que Drácula le dio para, con su súper fuerza y aguante, acabar con los rufianes y defender a las posibles víctimas, que lo hacen sentir como un héroe y lo ayudan a replantearse el camino que realmente desea seguir.

Pero las cosas, obviamente, no serán sencillas: Drácula no dará su brazo a torcer, y buscará la manera de hacer que Renfield regrese a su lado, a pesar de que lo único que él desea es poder ser una persona normal y enamorarse como cualquier humano.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Los detalles de la producción que debes conocer

Medios especializados como Deadline, The Hollywood Reporter y la revista Forbes reportaron desde 2014 que Universal Pictures tuvo la idea (y deseo) de lograr algo similar a lo que Disney y Marvel Studios han hecho con el Universo Cinematográfico de Marvel, sólo que, en lugar de hacerlo con superhéroes, la productora quería enfocarse en monstruos.

Fue así como ese mismo año puso en pie su plan de crear su propio Dark Universe, un proyecto que tuvo a Alex Kurtzman y Chris Morgan como supervisores adjuntos para idear de qué forma podían unir a las criaturas monstruosas más icónicas de la historia de la literatura y la cinematografía.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

El primer proyecto de esa serie fue “Drácula: La Historia Jamás Contada”, con Luke Evans en el papel principal, el cual resultó todo un desastre para Universal en cuestión de taquilla, por lo que sólo se quedó como película en solitario.

Tres años después, lo volvió a intentar con “La Momia”, una reversión de las icónicas películas de Brendan Fraser aunque con Tom Cruise como protagonista, pero, al igual que su antecesora, fue un fracaso comercial y en críticas, lo que llevó a Universal a repensar el enfoque que quería darle a este universo ficticio que se parece mucho a lo que Mattel logró con las muñecas Monster High.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Por eso, “Renfield” ahora forma parte de un reinicio de este proyecto, el cual ya no será un universo compartido de monstruos sino, al parecer, una saga de varias películas independientes que podrán ser disfrutadas por diversos públicos, y tendrán una visión más cómica que dramática.

Hacia noviembre del 2019, el proyecto avanzó bastante bien, y Universal decidió contratar al director Dexter Fletcher para que se hiciera cargo del mismo, trabajado con un guion de Ryan Ridley bajo una premisa inventada por Robert Kirkman.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Esta película fue concebida como una especie de oda a lo que Taika Waititi consiguió con su falso documental “What We Do In the Shadows”, con un enfoque cómico que le daría la vuelta al mundo del Conde Drácula para mostrarnos un lado de él que ni la literatura, el cine o la televisión han explorado antes.

“Estamos haciendo una película genial para Universal que se centra en Renfield. Es una historia sobre él siendo el secuaz de Drácula y lo horrible que es ese trabajo. Es una comedia divertida y extremadamente violenta, porque tengo una base, y es la violencia”, comentó Kirkman en su momento al medio Coming Soon.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Sin embargo, dos años después Fletcher se salió del proyecto ya que decidió entrarse a otro proyecto de Universal: un remake de la película “The Saint”, lo que hizo que la productora decidiera darle la batuta a Chris McKay, quien terminó dándole ese toque humorístico y lleno de acción que le faltaba a la historia, según Deadline.

Así, Nicholas Hoult fue elegido para el papel protagónico en agosto del 2021, y tres meses después se anunció que Nicolas Cage daría vida a Drácula. Otros actores, como Awkwafina y Ben Schwartz, se añadieron al elenco en diciembre, y a principios del año pasado, éste se completó con la participación de James Moses Black, Adrian Martinez, Bess Rous y Shohreh Aghdashloo.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

En una entrevista para el medio The Independent, Cage se dijo totalmente contento de poder ponerse la capa y los colmillos de Drácula en esta nueva producción, para la cual se la pasó estudiando las versiones del personaje que actores como Béla Lugosi, Frank Langella y Gary Oldman hicieron del mismo, buscando, a su vez, darle su toque personal.

“¿Qué podía traer que fuera diferente? Quiero que explote de una manera única. Lo hemos visto ser bien interpretado y ser mal interpretado, entonces, ¿qué podía yo hacer? Así que estoy pensando en concentrarme realmente en los movimientos del personaje y en ese tono perfecto entre comedia y terror”, comentó.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Y así fue como en febrero del año pasado, en Nueva Orleans, comenzó la grabación de la cinta, la cual tuvo varios inconvenientes, ya que a cinco días de haber arrancado, el equipo sufrió el robo de más de 20 vehículos, lo que hizo que se contratara a un equipo de seguridad que estuviera pendiente 24/7, como se comentó al medio local 4WWL.

Pero, al final, ¡la película se logró! Y se estrenará en cines de Estados Unidos el 14 de abril de este año, aunque aún falta que la fecha para México se confirme. ¿Qué te parece “Renfield”? ¿Ya tienes ganas de verla?

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Compártenos tus comentarios al respecto en nuestros canales digitales, y si buscas más contenido relacionado, aquí te dejamos estos enlaces: El vampiro definitivo está de vuelta: así se verá ‘Drácula’ de Netflix; El viaje que te permite visitar el verdadero castillo de Drácula y su bosque maldito; 6 libros que inspiraron a Bram Stoker a escribir ‘Drácula’; y Castillo Bran, el falso hogar de Drácula más visitado en Rumania.

Podría interesarte