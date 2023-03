Lo sentimos, Chayanne: oficialmente Pedro Pascal es el nuevo ‘papá de América’

El actor se ha convertido en uno de los favoritos por su talento y actitud

Chayanne quedó desfalcado, pues ya hay alguien más que ocupa su lugar como el ‘papá de América’ y la verdad es que lo tiene bien merecido.

Se trata de Pedro Pascal, quien con su talento y carisma logró conquistar el corazón de todos, además de que es un galanazo.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

El actor chileno cuenta con una amplia trayectoria en el mundo del cine; sin embargo, su nombre empezó a sonar más fuerte con su papel en ‘The Last of Us’.

Fue a través de redes sociales que sus fans comenzaron una campaña de amor hacia el famoso bautizándolo como el ‘nuevo papá de América’.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

¿Por qué Pedro Pascal es el ‘nuevo papá de América?

Tal como sucedió con Chayanne desde tiempos memorables, Pedro es alguien que ha robado miradas tanto de jóvenes como de adultos, incluso, existen páginas dedicadas a elogiar su físico.

Pero el no se la cree...

Sin embargo, el actor de ‘The Mandalorian’ y de ‘Game of Thrones’, no está tan seguro de esto, ya que en diversas entrevistas, ha expresado que no entiende por qué sus fans se sienten atraído con su físico. (¡Que alguien le explique!)

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Pedro Pascal asegura que ya está ‘viejo’ para andar de rompecorazones, y les recomendó fijarse en otros famosos como Harry Styles.

“¿Pero qué le pasa a la gente que le gusta un viejo como yo? No entiendo. ¿Qué ha pasado culturalmente? Que se enfoquen en Harry Styles”, dijo a ‘Sensacine’.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

El actor terminó por admitir que hay días en los que la tristeza lo invade y las páginas en donde aplauden su atractivo han sido su mejor terapia. Les da una revisada para levantarse el ánimo.

Bueno, así como todos sus fans, esperamos que Pedro empiece a darse cuenta de su gran potencial como actor, persona y ‘nuevo papá de América.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Podría interesarte