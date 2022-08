Habrá una película de Pedro Páramo en Netflix y será dirigida por Rodrigo Prieto

El nominado al Óscar será el encargado de llevar nuevamente a la pantalla la obra cumbre de Juan Rulfo.

Pedro Páramo, la primera novela del escritor mexicano Juan Rulfo y una de las obras cumbres de la literatura mexicana, tendrá una nueva versión cinematográfica producida por Netflix y dirigida por el nominado al Óscar, Rodrigo Prieto.

“Estaba en ese mundo de Oklahoma y los indios Osage y de pronto Stacey me dijo que Netflix tenía los derechos de Pedro Páramo. Me preguntó si me animaría a dirigir y le dije: ‘¡Sí, va!’. Son de esas cosas que el instinto te dice, no sé qué es, obviamente el momento me impactó y dije: ‘¿Podré?’, pero algo me dijo ‘sí, ve’ y bueno aquí estamos. Me he estado metiendo desde entonces, incluso después de eso estuve filmando Barbie (la cinta protagonizada por Margot Robbie) y la mitad de mi cerebro (estaba) en Pedro Páramo. Ha sido un viaje interesante”, dijo Rodrigo Prieto.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Prieto ha sido nominado al Óscar por Brokeback Mountain de Ang Lee y por su trabajo en The Irishman y Silence, ambas de Martin Scorsese. El fotógrafo también ha sido nominado a los premios Goya, ha sido ganador en los premios Ariel y recibió nominaciones a los premios BAFTA por Babel, de Alejandro González Iñárritu.

Pedro Páramo no será la única novela mexicana que Netflix adaptará próximamente. La plataforma de streaming anunció que Temporada de huracanes de Fernanda Melchor ya está en postproducción.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“No voy a pedirle a nadie que me crea, la nueva película de Fernando Frías (con quien colaboramos en la multipremiada Ya no estoy aquí), actualmente en post-producción, está basada en la novela del mismo nombre de Juan Pablo Villalobos. Filmada en México y España, protagonizada por Darío Yazbek, Natalia Solian, Alexis Ayala y Anna Castillo, y producida por Exile Content y Zeta Studios”, anunció Netflix en un comunicado.

Esta será la tercera adaptación cinematográfica de Pedro Páramo. La primera se estrenó en 1967, Carlos Velo fue el director y el elenco estuvo conformado por actores como John Gavin, Ignacio López Tarso, Pilar Pellicer, Julissa y Erick del Castillo. La segunda en 1977 protagonizada por el recientemente fallecido Manuel Ojeda.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO





Podría interesarte