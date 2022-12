Películas de Navidad que no son aptas para toda la familia

Estas películas navideñas son solamente para adultos. Y son perfectas para maratonear.

Todo el mundo recuerda las navidades de su infancia con nostalgia (los que fueron afortunados la recuerdan como una etapa en la que solo tenían que preocuparse por escribir su carta para Santa Claus). Pero, si hablamos de cine, hay varias películas navideñas que solo los adultos pueden disfrutar.

Desde ‘Duro de matar’ (que sí, es una película navideña) hasta la película de horror de El Grinch, aquí algunas películas que no es buena idea ver en compañía de tus sobrinitos. Mejor déjalas para un maratón con los adultos de tu familia.

Noche sin paz (2022)

David Harbour es uno de nuestros personajes favoritos en Stranger Things y, en 2022, regresa con un papel más o menos parecido al del oficial de policía Jim Hopper. Él es nada menos que San Nicolás, quien está harto de la banalidad y el consumismo navideños (y también es un salvaje que usa la violencia para vencer al mal).

Duro de matar (1988)

En ‘Die Hard’, Bruce Willis interpreta a un oficial de policía llamado John McLane, quien se enfrenta a un grupo de mafiosos comandados por el personaje de Alan Rickman. Todo ocurre en Navidad, por supuesto, una época en la que el policía busca reconciliarse con su ex y acabar con los malos en una misma noche.

The Mean One (2022)

El Grinch que se robó la Navidad vuelve este año en una película de terror, donde la extraña criatura verde está sedienta de venganza hacia aquellos que le hicieron daño. En ‘The Mean One’ el Grinch es interpretado por David Howard Thorton, quien dio vida al terrorífico payaso de las cintas de ‘Terrifier’ (otras que son aptas solamente para adultos, como ya lo explicamos aquí).

Silent Night (2021)

¿Cómo sería la última Navidad antes del fin del mundo? En esta película, Keira Knightley y Matthew Goode son los protagonistas en una fiesta navideña que ocurre en medio del colapso ambiental (y para allá vamos todos).

Krampus (2015)

Krampus es un demonio navideño, una especie de “antiSanta” mitad cabra y mitad demonio, dedicado a castigar a los niños malos en Navidad. Toni Colette y Adam Scott son una familia y deben lidiar con el ataque de Krampus, en una cinta que es sorprendentemente no-tan-mala.

Jack Frost (1997)

Cuando era niña y caminaba por los pasillos del Blockbuster, esta película me intrigaba. Es la historia de un aterrador muñeco de nieve que en realidad es un asesino serial condenado a vivir en ese cuerpo helado. La nariz de zanahoria es su arma mortal.

