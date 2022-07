8 películas en HBO Max que debes ver si eres fan del rock

Te dejamos una pequeña lista de películas que puedes ver desde la comodidad de tu hogar si tienes alma de rocker.

En 1985 se realizó el famoso concierto Live Aid con el que sé recaudaron fondos para países en crisis de África y desde entonces cada 13 de julio se celebra el Día Mundial del Rock.

El rock ha cambiado la vida de millones de personas alrededor del mundo y se ha convertido a lo largo de los años en uno de los géneros musicales más escuchados a nivel internacional.

Y a pesar de que muchos creen que el rock está muerto, las distintas películas que existen sobre este género muestran la importancia y relevancia que aún conserva en el mundo.

Es por esto, si te consideras muy rocker, aquí te dejamos una lista de 8 películas que puedes encontrar en HBO Max para disfrutar desde la comodidad de tu casa.

Hedwing & the angry inch

Esta película es un musical rock del 2001 que nos cuenta la historia de Hedwig, quien se somete a una cirugía de cambio de sexo, lo que le brinda la posibilidad de casarse con un soldado americano y así obtener su libertad al otro lado del Muro de Berlín.

La era del rock

Esta película está basada en el musical de Brodway que lleva el mismo nombre y es protagonizada por Tom Cruise, Julianne Hough, Diego Boneta, Catherine Zeta-Jones y Alex Baldwin. Nos cuenta la historia de Sherrie y Drew, una chica de un pueblo que busca cumplir sus sueños de triunfar en Hollywood y un chico citadino que se conocen durante la puesta del sol quienes se conocen a la puesta del sol.

Los Beatles y la India

Esta película nos muestra la conexión espiritual y musical que encontraron los Beatles con la India, la cuál les brindó una gran energía creativa, además de que nos presentan un archivo de fotos y grabaciones inéditas, así como comentarios de expertos y testigos del evento.

Sing street: este es tu momento

Esta película, transcurre en los años 80 de Dublín, Irlanda, y nos cuenta la historia de un chico que decide formar una banda de rock para impresionar a la chica que le gusta, es una cinta que te hará reír y pasar un momento muy agradable.

Cobain

Cobain es el primer documental autorizado por Kurt Cobain, el vocalista principal de Nirvana. Fue dirigido por Brett Morgen y nos muestra la visión del artista que anhelaba ser el centro de atención con fotografías y videos compartidos por el artista.

Escuela de Rock

Protagonizada por el músico y actor Jack Black, quién interpreta a un músico que tiene una gran lista de deudas y toma un trabajo como maestro sustituto de cuarto grado en una escuela privada y les enseña a descubrir su pasión por la música, así como a perseguir sus metas en la vida.

Flight of the Conchords

Este show de comedia cuenta la historia de dos neozelandeses, Bret y Jemaine, quienes se mudan a Nueva York con el propósito de que su banda Flight of the Conchords tenga mayor reconocimiento. Si encuentran pareja, sería un gran “plus” a su vida. Podremos observar y disfrutar de sus aventuras por la gran manzana, además de escuchar sus divertidas y asombrosas canciones.

Nace una estrella

Por último pero no menos importante tenemos a Nace una estrella, la película que estuvo nominada al Oscar, protagonizada por Lady Gaga y Bradley Cooper que es el segundo remake del clásico drama romántico de 1954. Está película no solo es fascinante por la gran química que los actores nos presentaron, si no también por la canción que muchos aman, Shallow.

