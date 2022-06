10 películas mexicanas tan perturbadoras que no podrás dejar de ver

Ve estas películas mexicanas que te perturbarán por sus aterradoras historias o sus excéntricas imágenes. No aptas para ojos ni corazones sensibles.

Memes, burlas y chistes han surgido con esta escena. Adelanta al minuto 3:21 y dinos si no sentiste, al menos, un pellizco en el estómago.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Esta rústica escena pertenece a Vacaciones del terror, cinta de René Cardona Jr.; sin embargo, más allá de causar risa, esta muñeca de ojos móviles y rostro deteriorado causa miedo, angustia y temor. Es perturbadora por donde quiera que se le mire, no puedes negarlo. Pero fue en la década de los ochenta que este juguete de utilería causó revuelo y se quedó en el imaginario de todo aquel que la vio pensando que al mirarla, hallaría sólo a un Pedro Fernández muy joven y atractivo luchar contra fantasmas de tela.

No obstante, fue mucho más allá de un simple susto en el cine y la fascinación de las chicas al ver al cantante de moda en la pantalla grande. La mayoría de los que la vieron siguen con esa imagen estresante y tétrica en la mente. Pero ¿en verdad es tan perturbadora?

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

NO.

No es que no provoque cierto escalofrío en la columna vertebral o que no sea digna de aparecer junto a Annabelle o Chucky, pero no es la producción más angustiosa que puedes ver dentro de la amplia filmografía mexicana. Existen otros títulos cuya temática se enfoca en presentar casos verdaderamente inquietantes que son capaces de hacerte sentir miedo, angustia y horror, a pesar de no hablar de fantasmas o muñecos embrujados. La perturbación se pinta de inseguridad, peleas, sangre, satanismo y otros temas que nos merman tanto la mente como la vida misma en el día a día. Sí, hablamos de inseguridad, fracturas sociales, marginalidad y tristeza. Así que puedes ver estos títulos y perturbarte un poco con producciones de gran calidad.

Canoa (1976)

Felipe Cazals

Un grupo de jóvenes trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México viajan a Canoa, Puebla, donde son tachados de comunistas. En esa época, recibir ese calificativo era muy malo, sobre todo en sitios alejados como este lugar poblano; así que son linchados por los habitantes sin tener ni siquiera idea del porqué los asesinan.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

¿Por qué te perturbará? Por la falta de diálogo y el juicio hacia las personas por simples ideas implementadas por los líderes de las minorías

Ensayo de un crimen (1955)

Luis Buñuel

Imagina que alguien se obsesiona tanto contigo que decide crear su propia versión de tu persona y no sólo en la mente, sino en físico. Archibaldo de la Cruz está tan enamorado de Lavinia que hace una muñeca cuyo rostro y cuerpo son idénticos a la mujer, asustándola y haciéndola sucumbir ante la muerte.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

¿Por qué te perturbará? Porque las obsesiones nunca son buenas, en especial si éstas incluyen un asesinato, el secuestro y claro la —casi— violación a una mujer. Basada en el libro de Rodolfo Usigli, esta película te obligará a mirar a todos lados antes de cruzar miradas con un extraño.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Más negro que la noche (1975)

Carlos Enrique Taboada

Un gato negro que te acecha y anuncia tu muerte puede parecer extraño, pero es lo que le sucede a Ofelia y a sus amigas, quienes pasan sus vacaciones bajo el precio de los castigos gracias a una arraigada maldición

¿Por qué te perturbará? El miedo puede ser el peor de los castigos, en especial si se usa como tortura. Es por ello que la presencia de un gato y de un espíritu pueden convertirse en la peor combinación para asustar y prevalecer en la mente de todo aquel que mire una de las mejores películas del Duque del Terror.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

De la calle (2001)

Roberto Tort

Cuando se habla de tristeza y dificultad, siempre nos remitimos a las decepciones amorosas; sin embargo, en este caso, el largometraje de Tort, el cual ganó el Ariel a mejor película, es un crudo retrato de un sector de la población mexicana, misma que viven en la miseria, el hambre y la decadencia.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

¿Por qué te perturbará? No todas las personas tienen el privilegio de vivir en una casa o bajo un techo, hay quien tiene que aprender a vivir bajo presión constante, misma que es ejercida por la misma sociedad. Ver cada uno de los predicamentos que sufren las personas es difícil y causa incomodidad, tristeza y cansancio

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Alucarda (1975)

Juan López Moctezuma

Este filme es considerado una obra maestra y de culto entre los fanáticos del satanismo y la herejía, ya que narra la vida de una mujer que asegura que es una demoníaca bruja que ha llegado a la Tierra a tratar de hundir a la humanidad en la miseria.

¿Por qué te perturbará? El exceso de sangre, de referencias al averno y de figuras satánicas dentro de la película te harán creer que no hay nada más peligroso que Alucarda. La crítica que hace a través de la homosexualidad y las creencias paganas son parte del argumento central de este sangriento largometraje.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

La región salvaje (2016)

Amat Ecalante

Verónica llega una tarde a desestabilizar la vida de una familia de provincia cuyo único objetivo en la vida es ser feliz. Sin embargo, ella cree que en medio de un bosque cercano se encuentra la felicidad, así que los convence para llegar allá y hallar en medio de la nada, tan grandiosa dicha que, al parecer, está incubada en hechos paranormales.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

¿Por qué te perturbará? A través de una metáfora en la que la ciencia ficción y el terror juegan un papel importante, vemos reflejada la sexualidad y la diversidad. Estas son puestas de tal modo que entendemos que aún en muchos lugares y mentes, la sexualidad sigue siendo un tabú.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Veneno para las hadas (1984)

Carlos Enrique Taboada

Otra de las cintas del Duque del Terror se hace presente en la lista gracias a la historia que gira en torno a dos niñas con imaginación enorme. Ambas creen que pueden tener poderes mágicos, hasta que una de ellas se toma demasiado en serio su papel de bruja maldita, tan es así que en verdad comienza a jugar con fuerzas sobrenaturales que la llevarán, probablemente, a su final.

¿Por qué te perturbará? Por el hecho de que una pequeña niña sea tan tétrica, tan cruda y lista como para invocar a Satanás sin temor. Incluso el desenlace de la cinta fue motivo de censura en algunos lugares debido a la intensidad con la que se desarrolla.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Heli (2013)

Amat Escalante

Aunque Escalante aparece por segunda ocasión, este filme no retrata fuerzas oscuras y tenebrosas, sino la verdadera cara de un México moderno en el cual es difícil salir a la calle sin el temor de no volver a casa. Es una historia cruda, intensa y triste en la que Heli, un joven promedio, cambia su vida al unirse al narcotráfico.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

¿Por qué te perturbará? La extraña conexión que tiene Escalante con el público resulta, incluso, perturbadora. Con acciones y hechos poco convencionales en el cine, pero realmente muy cotidianos en la vida diaria, el director conecta con su público quien luego de ver Heli, terminó con miedo, sí aún más.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Santa sangre (1989)

Alejandro Jodorowsky

Esta película narra las experiencias traumáticas que sufre un niño cuando su padre, un enloquecido mimo y su madre, la líder de una secta religiosa, lo inducen al mundo de las creencias paganas, las cuales, más allá de abrir su criterio lo confunden tanto que debe ser internado en un hospital psiquiátrico.

¿Por qué te perturbará? Por el hecho de llevar al extremo la mentalidad de un pequeño indefenso, el cual tiene que luchar contra estos impulsos y temores aún siendo adulto.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

La libertad del diablo (2018)

Everardo González

Este documental narra la vida de las otras víctimas del crimen, esas mismas que no se atreven a mostrar su rostro por miedo, pero que son arrastradas por la delincuencia. Las familias de todos aquellos de los que el narcotráfico y el abuso de poder se han aprovechado. En este filme, todos aparecen con el rostro cubierto con máscaras para quemados porque en el fondo, se sienten así: calcinados por el dolor y la tristeza.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

¿Por qué te perturbará? Visualmente es tétrico ver decenas de personas hablando frente a una cámara de lo difícil que ha sido su vida luego de que sus familiares desaparecieron, pero el discurso es aún más intenso cuando cada uno de ellos da su veredicto final, mismo que es aderezado con impotencia, máscaras húmedas por el llanto y tristeza desbordante.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

No importa si decides ver o no Vacaciones de terror, cuando tengas oportunidad de ver alguna de estas cintas, entenderás la cara de la perturbación. No necesitas ver filmes orientales, estadounidenses o underground, basta que te sientes un par de horas antes de dormir para provocarte insomnio, miedo y terror; sin embargo, recuerda que todo es ficción y aunque en ocasiones, la realidad la supera, debes tener en mente que el cines es únicamente una historia puesta en la pantalla cuyo fin es entretenernos y pasar un buen rato.

Además de perturbarnos...

Podría interesarte