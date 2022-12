Si buscas comprender mejor el idioma de Francia, aquí te dejamos unas propuestas de películas para aprender francés que puedes disfrutar en streaming que te serán de mucha ayuda.

El francés es uno de los idiomas más bellos que existen en el mundo, y si tú amas el idioma tanto como nosotros, aquí te dejamos esta lista de películas para aprender francés que puedes disfrutar en streaming y que te ayudarán a tener una mejor comprensión de la lengua.

Películas para aprender francés que puedes disfrutar en streaming

Amigos Intocables

Una buena amistad puede surgir en un entorno inesperado, y de eso nos habla esta película, que sigue a Driss, un joven senegalés sin escrúpulos quien llega a la vida de Phillippe, un hombre mayor postrado en silla de ruedas, en busca del empleo que está dando como su cuidador, esperando ser rechazado para poder cobrar el seguro de desempleo. Sin embargo, Phillippe decide contratarlo, iniciando así una relación divertida entre empleado y empleador en la que ambos comprenderán mejor el mundo del otro.

Director : Eric Toledano y Olivier Nakache.

: Eric Toledano y Olivier Nakache. Actúan : François Cluzet, Omar Sy, Audrey Fleurot, Anne Le Ny, Clotilde Mollet, entre otros.

: François Cluzet, Omar Sy, Audrey Fleurot, Anne Le Ny, Clotilde Mollet, entre otros. Año : 2011.

: 2011. La puedes ver en MUBI.

Astérix y Obélix contra el César

Dos de los personajes más amados en las historietas francesas son, sin lugar a dudas, Astérix y Obélix, dos galos que han vivido un sin fin de aventuras en papel y audiovisuales. Ésta se trata de la primera adaptación live action que tuvo la historia, y sigue a estos personajes en una odisea para rescatar al druida Panorámix de las garras del oficial romano Lucius Detritus, quien busca obligarlo a crearle una poción mágica que le otorgará la fuerza que necesita para derrotar a Julio César y convertirse en el emperador de Roma.

Director : Claude Zidi.

: Claude Zidi. Actúan : Christian Clavier, Gérard Depardieu, Roberto Benigni, Michel Galabru, Claude Piéplu, entre otros.

: Christian Clavier, Gérard Depardieu, Roberto Benigni, Michel Galabru, Claude Piéplu, entre otros. Año : 1999.

: 1999. La puedes ver en: HBO Max.

El Artista

Una historia de amor y pasión por el arte que nació ¡de un accidente! La trama nos cuenta la vida de George Valentin, un gran actor de cine mudo quien un día, durante una premiere, se encuentra con una de sus fans, Peppy Miller, quien se decide a besarlo y genera rumores de una posible relación. Los años pasan, y mientras George está casado con hacer que el cine mudo vuelva a tener su antigua gloria, Peppy avanza por las escaleras del estrellato hasta que se encuentra con George nuevamente, y busca ayudarlo para que no se hunda en el olvido.

Director : Michel Hazanavicius.

: Michel Hazanavicius. Actúan : Jean Dujardin, Bérénice Bejo, Uggie, John Goodman, James Cromwell, Penelope Ann Miller, entre otros.

: Jean Dujardin, Bérénice Bejo, Uggie, John Goodman, James Cromwell, Penelope Ann Miller, entre otros. Año : 2011.

: 2011. La puedes ver en: HBO Max.

Los Miserables

Si creías que esta película tenía algo que ver con la novela de Victor Hugo no estarás muy desencaminad@, aunque no de la forma en que tu crees. Su trama sigue a Stéphane Ruiz, miembro de una brigada que es trasladado al suburbio de Montfermeil, donde Victor Hugo escribió su gran novela. Sin embargo, las cosas no le van muy bien porque tiene que sobrellevar su relación con dos policías sin ética y el crimen en París. Pero cuando, en un momento dado, un simple arresto sale trágicamente mal, tanto Stéphane como sus compañeros deberán responder a las consecuencias de sus actos mientras tratan de evitar que el vecindario tome represalias en su contra.

Director : Ladj Ly.

: Ladj Ly. Actúan : Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril Zonga, Issa Perica, Al-Hassan Ly, entre otros.

: Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril Zonga, Issa Perica, Al-Hassan Ly, entre otros. Año : 2019.

: 2019. La puedes ver en: HBO Max.

Una Librería en París

Una historia enternecedora que seguro te tocará al corazón. Sigue a Vincenzo, un hombre viejo que trata de dedicar el resto de su vida a sus dos grandes amores: su hija Albertine, y la librería que posee en París. Sin embargo, la tranquilidad de su vida un día se ve amenazada con la llegada de Yolande, una mujer divertida, exuberante y excéntrica que hará que Vincenzo vuelva a creer en el amor de pareja de nuevo, aunque eso signifique cuestionar por completo su forma de ser y de llevar su vida.

Director : Sergio Castellitto.

: Sergio Castellitto. Actúan : Sergio Castellitto, Bérénice Bejo, Matilda De Angelis, Clementino, Nassim Lyes, entre otros.

: Sergio Castellitto, Bérénice Bejo, Matilda De Angelis, Clementino, Nassim Lyes, entre otros. Año : 2021.

: 2021. La puedes ver en: HBO Max.

La Belle Epoque

Llega un momento en nuestras vidas en las que tod@s nos hemos llegado a sentir sin un rumbo fijo. Eso mismo le ocurre a Victor, quien se siente frustrado por no encontrarse un lugar en el mundo artístico y porque se la pasa peleando con Marianne, su esposa, de quien posiblemente termine separándose. Aunque un buen día, un nuevo amigo y emprendedor le ayudará a que logre solucionar todos sus problemas al pedirle que realice una construcción histórica exacta del día más especial de su vida, o su belle époque: el 16 de mayo de 1974, el cual, justamente, es el día en que conoció a Marianne.

Director : Nicolas Bedos.

: Nicolas Bedos. Actúan : Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier, Fanny Ardant, Pierre Arditi, Denis Podalydès, entre otros.

: Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier, Fanny Ardant, Pierre Arditi, Denis Podalydès, entre otros. Año : 2019.

: 2019. La puedes ver en: HBO Max.

Perdí mi Cuerpo

Una película de animación que te hará creer en el amor de nuevo. La protagonista de la historia es una mano amputada, la cual se escapa de un laboratorio en un hospital de París para reencontrarse con su dueño, Naoufel, cuya vida nos la cuentan a través de los recuerdos de la mano en pequeños flashbacks que nos conducen al momento en que este muchacho se convierte en aprendiz de carpintero sólo para estar cerca de Gabrielle, una chica a la que conoció cuando era repartidor de pizza. La historia de Naoufel se va complicando hasta el fatídico momento en que perdió su mano y su vida cambió para siempre.

Director : Jérémy Clapin.

: Jérémy Clapin. Actúan : Hakim Faris, Victoire Du Bois, Patrick d’Assumçao, Bellamine Abdelmalek, entre otros.

: Hakim Faris, Victoire Du Bois, Patrick d’Assumçao, Bellamine Abdelmalek, entre otros. Año : 2019.

: 2019. La puedes ver en: Netflix.

No Soy un Hombre Fácil

Esta sátira ya no te permitirá ver al machismo y al feminismo de la misma forma. Nos cuenta la historia de Damien, un chovinista que goza de los beneficios de vivir en una sociedad patriarcal hasta el momento en que se da un golpe en la cabeza y despierta en un universo alterno, en el cual los roles de género se invierten y son las mujeres quienes poseen el poder y el liderazgo. Damien busca regresar de su trance, aunque en el proceso experimenta lo que es sufrir sexismo, acoso y burlas por parte del “género dominante”.

Director : Éléonore Pourriat.

: Éléonore Pourriat. Actúan : Vincent Elbaz, Marie-Sophie Ferdane, Pierre Bénézit, Blanche Gardin, Céline Menville, entre otros.

: Vincent Elbaz, Marie-Sophie Ferdane, Pierre Bénézit, Blanche Gardin, Céline Menville, entre otros. Año : 2018.

: 2018. La puedes ver en: Netflix.

La Bella y la Bestia

El cuento clásico de “La Bella y la Bestia” cobra vida en esta versión que puede ser disfrutada por todas las edades, y que incluso sorprenderá a quienes ya conocían la historia porque le da un pequeño giro a las cosas. Al igual que en la trama original, la película nos cuenta la historia de Belle, quien debió abandonar su hogar junto con su padre y hermanos para que puedan sobrellevar sus vidas haciendo negocios en otra parte. Un día, mientras su padre regresaba de un viaje, se atrevió a robar una rosa de un viejo castillo, lo que provocó el enojo de una enorme bestia que lo mantuvo captivo. Al enterarse de ello, Belle decide sacrificarse y acude al castillo para tomar el lugar de su padre, a lo que la bestia accede y provoca que entre ambos comience una historia de amor inesperada.

Director : Christophe Gans.

: Christophe Gans. Actúan : Léa Seydoux, Vincent Cassel, André Dussollier, Eduardo Noriega, Myriam Charleins, Sara Giraudeau, entre otros.

: Léa Seydoux, Vincent Cassel, André Dussollier, Eduardo Noriega, Myriam Charleins, Sara Giraudeau, entre otros. Año : 2014.

: 2014. La puedes ver en: Netflix.

Una Chica Fácil

A veces sólo necesitamos un empujoncito para atrevernos a hacer las cosas que no creíamos capaces, y eso le sucede a Naïma, una chica que acaba de cumplir 16 años y no sabe qué rumbo darle a su vida hasta la llegada de su prima, Sofía, quien decide pasar un verano con ella para enseñarle su forma despreocupada y divertida de vivir. Así, Naïma experimenta varios sucesos que, de otra forma, jamás habría vivido, y logra pasar un verano desinhibido en el que, incluso, se deja seducir por un par de hombres mayores que pasean por el lugar en donde vive.

Director : Rebecca Zlotowski.

: Rebecca Zlotowski. Actúan : Mina Farid, Zahia Dehar, Bennoîr Magimel, Nuno Lopes, Clotilde Courau, entre otros.

: Mina Farid, Zahia Dehar, Bennoîr Magimel, Nuno Lopes, Clotilde Courau, entre otros. Año : 2019.

: 2019. La puedes ver en: Netflix.

Jack y la Mecánica del Corazón

Amar a alguien nunca había sido tan peligroso como en esta historia, que sigue la vida de Jack, un muchacho nacido en la noche más fría de la historia y fue abandonado por su madre en el taller de una comadrona científica, Madeleine, quien descubre que su corazón está totalmente congelado. Para regresarlo a la vida, Madeleine le instala un reloj cucú en lugar del corazón, y cuida de él hasta que tiene edad para afrontar la vida por sí mismo. Pero antes, le da tres reglas, siendo la última la más importante: nunca debe enamorarse, o si no su corazón podría no soportarlo y explotar. Desafortunadamente, Jack hace justo lo contrario, y emprende una aventura por el amor de su vida: la bailarina Miss Acacia.

Director : Stéphane Berla y Mathias Malzieu.

: Stéphane Berla y Mathias Malzieu. Actúan : Mathias Malzieu, Olivia Ruiz, Jean Rochefort, Rossy de Palma, Marie Vincent, Grand Corps Malade, entre otros.

: Mathias Malzieu, Olivia Ruiz, Jean Rochefort, Rossy de Palma, Marie Vincent, Grand Corps Malade, entre otros. Año : 2013.

: 2013. La puedes ver en: Amazon Prime Video.

El Hijo de Jean

La vida de Mathieu, un hombre de 33 años, da un giro de 180 grados cuando un día, de la nada, recibe una llamada de Canadá, de otro hombre quien dice ser amigo de su padre, el cual falleció recientemente. Mathieu nunca supo quién era su padre porque su madre le aseguró que fue fruto de una aventura de una noche, y no valía la pena hablar de él. Por ello, Mathieu decide realizar un viaje a Canadá para saber más sobre la vida de su papá y de sus medios hermanos, aunque las cosas no resultan como habría esperado.

Director : Philippe Lioret.

: Philippe Lioret. Actúan : Pierre Deladonchamps, Gabriel Arcand, Catherine de Léan, Marie-Thérèse Fortin, Pierre-Yves Cardinal, entre otros.

: Pierre Deladonchamps, Gabriel Arcand, Catherine de Léan, Marie-Thérèse Fortin, Pierre-Yves Cardinal, entre otros. Año : 2016.

: 2016. La puedes ver en: Amazon Prime Video.

Yves Saint Laurent

Si eres fan de las películas biográficas, no puedes dejar de ver esta historia, la cual se situa en el momento en que el popular diseñador de moda logra hacerse cargo de la casa de moda de Christian Dior a sus 21 años, y su vida cambia por completo durante su primer desfile tras conocer a Pierre Berge, su futuro amante y socio que le ayudará a revolucionar el mundo de la moda demostrando su talento y su enfoque moderno.

Director : Jalil Lespert.

: Jalil Lespert. Actúan : Pierre Niney, Guillaume Gallienne, Charlotte Le Bon, Laura Smet, Marie de Villepin, Xavier Lafitte, Nikolai Kinski, entre otros.

: Pierre Niney, Guillaume Gallienne, Charlotte Le Bon, Laura Smet, Marie de Villepin, Xavier Lafitte, Nikolai Kinski, entre otros. Año : 2014.

: 2014. La puedes ver en: Amazon Prime Video.

20 Años No Importan

Una comedia romántica divertida y llena de emoción que te hará pegar las carcajadas. Nos cuenta la vida de Alice Lantins, una mujer bella y ambiciosa que lo que más desea es ascender de su puesto de editora a editora en jefe de una revista de moda. Y parece que su sueño se hace realidad cuando conoce a Balthazar, un joven estudiante con quien la fotografían y hace llamar la atención de su jefe, quien termina confiando en ella para darle el puesto. Por ello, trata de mantener una relación falsa con Balthazar para no perder su prestigio, sin darse cuenta de que, en el proceso, se termina enamorando y a quien podría perder es a él.

Director : David Moreau.

: David Moreau. Actúan : Virginie Efira, Pierre Niney, Charles Berling, Gilles Cohen, Camille Japi, Michaël Abiteboul, entre otros.

: Virginie Efira, Pierre Niney, Charles Berling, Gilles Cohen, Camille Japi, Michaël Abiteboul, entre otros. Año : 2013.

: 2013. La puedes ver en: Amazon Prime Video.

Una Sirena en París

Si eres fan de las historias de amor y de fantasía, nada como este cuento contemporáneo que seguro se convertirá en un clásico. En esta trama, del mismo creador que “Jack y la Mecánica del Corazón”, conocerás a Gaspard, un cantante quien trata de superar su corazón roto prometiéndose que nunca volverá a enamorarse. Sin embargo una noche, mientras iba de regreso a casa, escucha una voz encantadora que llama su atención, y termina descubriendo que pertenece ¡a una bella sirena! Quien se encuentra gravemente lastimada. Gaspard decide llevarla a su hogar para curarla, y así comienza su nueva aventura en la que, por fin, el amor podría tocar a su puerta.

Director : Mathias Malzieu.

: Mathias Malzieu. Actúan : Nicolas Duvauchelle, Marilyn Lima, Rossy de Palma, Romane Bohringer, Tchéky Karyo, Alexis Michalik, entre otros.

: Nicolas Duvauchelle, Marilyn Lima, Rossy de Palma, Romane Bohringer, Tchéky Karyo, Alexis Michalik, entre otros. Año : 2020.

: 2020. La puedes ver en: Amazon Prime Video.

¿Con cuál de estas películas emprenderás tu viaje de aprendizaje de francés? Compártenos tus comentarios y recomendaciones en nuestros canales digitales, y si estás en busca de otros contenidos relacionados con idiomas aquí te dejamos: The Crown y otras series para practicar inglés británico; las 10 palabras más raras que tienen los diferentes idiomas; y páginas en las que puedes aprender idiomas gratis.

