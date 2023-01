Las más esperadas películas que se estrenan en 2023, desde muñecas y personajes del DCEU y el MCU hasta plomeros y el regreso de los más amados antihéroes.

2023 es un año en el que se anticipan grandes estrenos: desde regresos de antihéroes, muñecas de tamaño real y asesinos seriales, hasta la esperadísima adaptación del videojuego más famoso del mundo. Estas son las películas que se estrenan este 2023:

Super Mario Bros: La película

Illumination y Nintendo presentan una nueva adaptación de Super Mario Bros que promete ser la película definitiva de la creación de Shigeru Miyamoto. Se estrena el 7 de abril.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

The Whale

Brendan Fraser y su regreso triunfal de la mano de Darren Aronofsky. La película se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Venecia y recibió una ovación de pie que duró varios minutos.

Evil Dead Rise

Sam Raimi vuelve a esta saga como guionista, en una continuación superaterradora y gore de su clásico ‘Evil Dead’. Se estrena el 21 de abril.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Guardianes de la Galaxia Vol. 3

La trilogía de Guardians of the Galaxy de James Gunn tendrá por fin a Adam Warlock (que nos adelantaron desde la escena postcréditos de la primera parte) y el regreso de Gamora. Se estrena el 5 de mayo.

Fast X

‘Rápidos y furiosos 10′ vuelve con Vin Diesel, Jason Statham, Charlize Theron, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, John Cena, Jason Momoa, Brie Larson y Rita Moreno, entre un montón de estrellas más. Se estrena el 19 de mayo.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

La Sirenita

Halle Bailey será Ariel en esta nueva adaptación live-action de ‘La Sirenita’ de 1989, que a su vez está basada en el cuento de Hans Christian Andersen. Se estrena el 25 de mayo.

The Flash

Con todo y los crímenes que ha cometido su protagonista, Ezra Miller, esta película continúa con su estreno previsto para el 16 de junio.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Indiana Jones 5

Harrison Ford vuelve en ‘Indiana Jones and the Dial of Destiny’, también llamada ‘Indiana Jones y el llamado del destino’ en hispanoamérica. Se estrena el 30 de junio.

Elemental

‘Elemental’ es la película número 27 en la historia de Pixar y, como su nombre indica, gira alrededor de los cuatro elementos: fuego, agua, tierra y aire. Se estrena el 23 de junio.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Barbie

Quizá la más esperada del año, ‘Barbie’ de Greta Gerwig tiene como protagonistas a Margot Robbie y Ryan Gosling como Barbie y Ken. Se estrena el 21 de julio.

How Do You Live?

Hayao Miyazaki lleva trabajando en esta película durante varios años. ‘How Do You Live?’ será su despedida del mundo de la animación, una hermosa carta dirigida a su nieto. Se estrena el 14 de julio.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Oppenheimer

La próxima película de Christopher Nolan basada en la biografía del físico teórico J. Robert Oppenheimer, ‘American Prometheus’. Se estrena el 21 de julio.

John Wick 4

Nunca es suficiente Keanu Reeves en nuestras vidas y este antihéroe vuelve el 24 de marzo junto con Donnie Yen y Bill Skarsgard.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Dune: Parte 2

La primera parte fue una de las mejores películas de 2022 y esta segunda promete lo mismo. La cinta de Denis Villeneuve trae de vuelta al elenco conformado por Zendaya, Timothée Chalamet, Javier Bardem y muchos otros. Se estrena el 3 de noviembre.

Wish

Todo lo que se sabe de esta película animada de Disney es que la estrella de los deseos estará en el centro de todo y, además, la compañía celebra con ella sus 100 años de existencia. La fecha tentativa de estreno es el 22 de noviembre.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Wonka

Timothée Chalamet será ahora Willy Wonka: el extraño personaje, el mejor chocolatero del mundo, al que alguna vez dio vida Johnny Depp. La película contará la juventud del personaje y tendrá también a actores como Rowan Atkinson, Sally Hawkins, Jim Carter y Olivia Colman. Se estrena el 15 de diciembre.

Aquaman 2

El estreno de esta película estuvo en “veremos” con todo lo que pasó entre Amber Heard y Johnny Depp. Pero todo indica que Jason Momoa vuelve como Aquaman el 25 de diciembre.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Podría interesarte