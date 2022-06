Persuasión: La adaptación de la novela de Jane Austen con Dakota Johnson

Muy pronto llega a Netflix la historia de una mujer que encontró el amor... y lo dejó ir.

En 1816, Jane Austen terminó de escribir ‘Persuasión’, su última novela. 200 años después, en un presente en el que existen las plataformas de streaming, llegará una adaptación de su historia protagonizada por Dakota Johnson, a quien el mundo recuerda por su debut en ‘The Social Network’ y más tarde en ‘Cincuenta Sombras de Grey’. A cargo de la famosa directora de teatro Carrie Cracknell, la película será una versión más moderna de la historia que Austen escribió un año antes de su muerte.

¿De qué trata ‘Persuasión’?

Anne Elliot es una mujer que vive con su padre y sus hermanas. Aunque está muy enamorada y comprometida con Frederick Wentworth, su familia la convence de romper el compromiso con él porque están en quiebra. Los años transcurren y ella no logra superar la pérdida de aquel que consideraba el amor de su vida, además de que está en una edad que, para los estándares de la época, es demasiado “vieja” para el matrimonio. Sin embargo, aunque no es más bella (pero Dakota Johnson es bellísima, ¿de qué hablan?), es cada vez más sabia y mordaz: un carácter que probablemente no tendría si se hubiera casado con Wentworth.

El mundo de Anne se estremece cuando él regresa a su vida: Frederick Wentworth es ahora un atractivo capitán que hizo una gran fortuna durante la guerra. En la novela como en la adaptación de Netflix, la pareja se reencuentra por el azar, pero los sentimientos de ambos han cambiado tanto como ellos mismos.

¿Quién actúa en ‘Persuasión’?

La película es protagonizada, como ya mencionamos, por Dakota Johnson como Anne Elliot. La acompañan Cosmo Jarvis (’Lady Macbeth’, ‘Hunter Killer’), Henry Golding (’A Simple Favor’, ‘Snake Eyes’), Suki Waterhouse (’The Bad Batch’), Richard E. Grant (’Star Wars IX: The Rise of Starwalker’), Nikki Amuka-Bird, Ben Bailey Smith, Izuka Hoyle, Mia McKenna-Bruce, Nia Towle, Edward Bluemel, Lydia Rose Bewley y Yolanda Kettle.

¿Cuándo se estrena?

‘Persuasión’ llega a Netflix el próximo 15 de julio.





